W skrócie Z powodu rosyjskich ataków z użyciem dronów i rakiet zginęło dziewięć osób.

Najbardziej ucierpiały miasta Tarnopol, Lwów, Charków oraz infrastruktura energetyczna i transportowa.

W wyniku zagrożenia w Polsce czasowo zamknięto lotniska w Rzeszowie i Lublinie.

Rosja użyła w ataku ponad 470 dronów i 48 rakiet, w tym pocisków balistycznych i manewrujących.

"Każdy bezczelny atak na codzienne życie dowodzi, że presja wywierana na Rosję jest wciąż niewystarczająca. Skuteczne sankcje i pomoc dla Ukrainy mogą to zmienić" - napisał Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Ofiary i wyłączenia prądu

W Tarnopolu pocisk trafił w blok mieszkalny. Prezydent Ukrainy poinformował, że zginęło dziewięć osób, są też dziesiątki rannych. Trwa akcja służb, które starają się uratować życie osób, znajdujących się pod gruzami.

Mer Tarnopola Serhij Nadał przekazał, że miasto zostało zaatakowane rakietami i dronami. "Zabójcy uderzyli w nasze miasto rakietami i Shahedami. Uszkodzono budynki i domy mieszkalne. Są poszkodowani" - napisał w mediach społecznościowych.

Do rosyjskich ataków doszło także w obwodzie lwowskim. Został uszkodzony m.in. obiekt energetyczny, według wstępnych ustaleń nie ma ofiar. Atakowana była też m.in. elektrociepłownia w miasteczku Bursztyn w obwodzie iwano-frankiwskim. Obrażeń doznały trzy osoby, w tym dwoje dzieci.

Według doniesień "Kyiv Independent" rosyjskie drony zaatakowały też Charków, raniąc co najmniej 46 osób, w tym dwie dziewczynki w wieku dziwięciu i 13 lat. Ataki uszkodziły wieżowiec mieszkalny, szpital i szkołę.

Ministerstwo energetyki w Kijowie podało, że w związku z atakami na obiekty energetyczne w wielu obwodach ukraińskich wprowadzono grafiki wyłączeń dostaw prądu. Resort zapewnił, że trwają działania na rzecz ustabilizowania systemu.

Ataki na Ukrainę. Polskie lotniska tymczasowo zamknięte

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że z powodu ataków Federacji Rosyjskiej na obiekty, znajdujące się na terytorium Ukrainy, w przestrzeni powietrznej Polski operowało polskie i sojusznicze lotnictwo.

W celu zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego tymczasowo zamknięto lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Po zakończeniu operacji porty lotnicze zostały ponownie otwarte dla ruchu pasażerskiego.

O ostatniej takiej akcji Dowództwo Operacyjne RSZ informowało 30 października. Polskie siły zbrojne informowały wówczas o rosyjskim samolocie Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem.

Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja polskich i sojuszniczych sił lotniczych przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".

