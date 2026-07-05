W skrócie Wojska ukraińskie przeprowadziły nocne naloty na rosyjskie pozycje na Krymie i w obwodzie donieckim, uderzając m.in. w lotnisko Hwardijśke oraz mosty i składy amunicji.

W komunikacie sztabu Ukrainy wskazano, że uszkodzeniu uległy strategiczne obiekty wykorzystywane przez Rosjan do transportu personelu i amunicji.

Seria podobnych ataków miała miejsce w ostatnich tygodniach. Celem ofensywy jest odcięcie Krymu od rosyjskiej logistyki wojskowej.

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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska przeprowadziły naloty w nocy z soboty na niedzielę. Zaatakowano ważne obiekty na Krymie, wykorzystywane przez Rosjan do transportu i składowania amunicji, oraz w części obwodu donieckiego.

Krym. Nocny atak Ukrainy, rosyjskie lotnisko uszkodzone

Trafienie odnotowano na lotnisku w Hwardijśke. Skala zniszczeń nie jest jednak znana.

"Port lotniczy Hwardijśke to jedno z kluczowych lotnisk wojskowych Federacji Rosyjskiej na czasowo okupowanym Półwyspie Krymskim. Służy jako baza dla samolotów lotnictwa operacyjno-taktycznego i morskiego, zapewnienia lotów bojowych, logistyki oraz obsługi technicznej sprzętu lotniczego" - wyjaśnił ukraiński sztab w komunikacie na Facebooku.

Ponadto uszkodzono most drogowy na rzeką Gruzki Jałanczyk w rejonie miejscowości Huselnykowe oraz most nad rzeką Kalmius w rejonie Staromarjiwki w obwodzie donieckim. "Wskazane obiekty przeciwnik wykorzystuje do przerzutu personelu, uzbrojenia, amunicji oraz środków zabezpieczenia materiałowo-technicznego" - podali przedstawiciele armii Ukrainy.

W wyniku działań w innych regionach ukraińskie jednostki trafiły także trzy rosyjskie składy amunicji. Zapowiedziano kolejne takie operacje.

Ukraina atakuje na Krymie. Seria uderzeń na przestrzeni tygodni

Ataki Ukrainy na okupowany przez Rosję Krym to część ujawnionej w czerwcu strategii izolacji półwyspu od rosyjskiej logistyki wojskowej. Inną dużą operację ukraińskie siły przeprowadziły w połowie zeszłego miesiąca.

24 czerwca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała o wyrządzonych szkodach na lotniskach Saki i Hwardijśkie oraz zniszczeniach systemów i dział przeciwlotniczych rozłożonych w pobliżu Kerczu.

"Rosyjscy okupanci tracą kontrolę nad niebem Krymu. Każdy zniszczony kompleks obrony powietrznej i każde trafione lotnisko wojskowe otwierają nowe możliwości dla dalszych ataków Ukrainy na infrastrukturę wojskową wroga" - stwierdziła SBU.





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