W skrócie W Kijowie zakończyło się spotkanie między wysłannikami Donalda Trumpa a delegacją ukraińską, dotycząca przybliżenia Ukrainy i Rosji do porozumienia pokojowego.

Pierwszy etap negocjacji trwał około trzech godzin, a w kolejnej rundzie uczestniczyli doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Steve Witkoff określił spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim jako merytoryczne i ważne, wyrażając zadowolenie z przebiegu rozmowy.

Jared Kushner oświadczył, że liczy na większe postępy w rozmowach pokojowych między Ukrainą i Rosją.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem, który na czas amerykańskiej wizyty polecił zawiesić ataki na Kijów.

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Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, odbyło się w Kijowie. Przed rozpoczęciem oficjalnych rozmów gości z Waszyngtonu przyjęto w Soborze Mądrości Bożej (Soborze Sofijskim).

Pierwsza runda negocjacji trwała około trzech godzin. Po niej nastąpiła druga, rozszerzona. Wzięli w niej również udział doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Ukraina. Wysłannicy Trumpa komentują spotkanie z Zełenskim

Witkoff zdradził po kilkugodzinnej dyskusji, że jest "bardzo zadowolony". Rozmowę określił jako "merytoryczną" i "ważną". - Szukamy rozwiązania dyplomatycznego konfliktu, a nie rozwiązania kinetycznego - stwierdził.

Z kolei Kushner przekazał, że "spodziewa się większych postępów w rozmowach pokojowych" między Ukrainą i Rosją. Dodał, że prezydentowi USA zależy nie tylko na zakończeniu wojny, ale także na długoterminowym pokoju w Ukrainie.

Przed spotkaniem Wołodymyr Zełenski pisał na platformie X: "Jesteśmy gotowi do dialogu. Ukraina zawsze była i pozostanie nastawiona konstruktywnie. Zależy nam na przybliżeniu końca wojny. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa. Potrzebny jest pokój powojenny na godziwych warunkach. Nasze propozycje są gotowe. Ważne jest, aby działać w sposób skoordynowany, merytoryczny i realistyczny".

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Zełenski komentuje spotkanie z ludźmi Trumpa. "Bardzo znaczące"

Po spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że było ono "niezwykle znaczące". Według niego przedstawiciele Ukrainy i USA dyskutowali na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia przed nadejściem zimy.

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie przedstawicieli Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu. - Musimy zrobić wszystko, by doszło do spotkania trójstronnego z udziałem Rosji. Zobaczymy, co na to Rosja - stwierdził.

- Wszyscy chcemy jak najszybciej zakończyć wojnę - dodał ukraiński przywódca.

Zełenski wyraził również nadzieję, że amerykańscy negocjatorzy niedługo ponownie przyjadą do Kijowa. Poinformował też, że "w niedalekiej przyszłości" dojdzie do spotkania przedstawicieli USA, Ukrainy i Europy. Zaznaczył jednocześnie, że nie ustalono kiedy i gdzie dojdzie do spotkania, jednak mogłoby do niego dojść na Ukrainie.

Wysłannicy Trumpa w Rosji. Spotkali się z Putinem

W czwartek Witkoff i Kushner rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".

Steve Witkoff przekazał Putinowi pozdrowienia od Donalda Trumpa i podziękował mu za zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskiej delegacji. Putin zapewnił, że jego kraj dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo mediatorów.

Witkoff, cytowany przez agencję TASS, przyznał ponadto, że spotkanie z Putinem stanowiło dla niego "jedno z najbardziej pamiętnych doświadczeń".

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.

W sobotę wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski, zginęły co najmniej dwie osoby - przekazała ukraińska policja.

Źródło: Reuters



