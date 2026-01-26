W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że dokument gwarancji bezpieczeństwa od USA dla Ukrainy jest w pełni przygotowany i oczekuje na potwierdzenie daty oraz miejsca jego podpisania.

Przywódca Ukrainy podkreślił, że członkostwo w Unii Europejskiej zostanie osiągnięte do 2027 roku i ma zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

Stanowisko Ukrainy dotyczące Donbasu pozostaje niezmienne, a integralność terytorialna kraju jest warunkiem niepodlegającym negocjacjom.

Wołodymyr Zełenski podczas niedzielnej konferencji prasowej w Wilnie poinformował, że dokument określający gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy jest gotowy.

- Dla nas gwarancje bezpieczeństwa to przede wszystkim gwarancje ze strony Stanów Zjednoczonych. Dokument jest w 100 procentach gotowy i czekamy na potwierdzenie przez naszych partnerów daty i miejsca jego podpisania - przekazał prezydent Ukrainy.

Nie wiadomo, co znajduje się w treści dokumentu. Przed kilkoma tygodniami Zełenski sugerował, że chciałby, aby amerykańskie gwarancje dotyczyły okresu 50 lat.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa od USA

Zełenski dodał, że dokument po podpisaniu zostanie przedstawiony do ratyfikacji przez Kongres Stanów Zjednoczonych i parlament Ukrainy.

Przywódca ocenił ponadto, że członkostwo jego kraju w Unii Europejskiej będzie stanowiło gwarancję bezpieczeństwa gospodarczego. Jak podkreślił, Ukraina ma być gotowa do akcesji do UE najpóźniej w 2027 roku.

Przypomnijmy, w weekend przedstawiciele ukraińskich władz uczestniczyli w negocjacjach z Rosją i Stanami Zjednoczonymi w Abu Zabi.

Portal The Kyiv Independent zauważa, że rozmowy nie przyniosły przełomu w kwestii trwającej wojny. Doniesienia o sfinalizowaniu dokumentu dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa od USA sugerują jednak, że "poczyniono pewne postępy".

W poniedziałek rano rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti podała, że Kreml pozytywnie ocenił trwające negocjacje. Ponadto władze Rosji potwierdziły, iż kwestia terytorialna, będąca częścią "formuły Anchorage", ma dla nich kluczowe znaczenie.

W przyszłym tygodniu ma się odbyć kolejna tura trójstronnych rozmów - przekazała z kolei agencja TASS.

Zełenski o przyszłości Donbasu: Stanowisko Ukrainy musi być respektowane

Wołodymyr Zełenski przekazał jednak, że stanowisko Kijowa w sprawie Donbasu pozostaje niezmienne. Podkreślił, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej kraju.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że nadal istnieją głębokie różnice pomiędzy stanowiskami Ukrainy i Rosji. - Nasze stanowisko w sprawie naszego terytorium - integralności terytorialnej Ukrainy - musi być respektowane - podkreślił.

Rosja podtrzymuje swoje żądania, nalegając na wycofanie się Ukrainy z terenu Donbasu. Pomimo walk trwających w tym regionie od ponad dekady Kremlowi nie udało się w pełni zająć obwodów ługańskiego i donieckiego.

