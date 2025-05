Unia Europejska zatwierdziła 17. pakiet sankcji na Rosję , obejmujący blisko 200 statków z rosyjskiej "floty cieni" - poinformowała we wtorek szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas . Powtórzyła, że trwają prace nad kolejnymi sankcjami.

Ostateczną zgodę na kolejny pakiet sankcyjny dali ministrowie spraw zagranicznych na posiedzeniu w Brukseli. Kaja Kallas tłumaczyła we wpisie opublikowanym na platformie X, że "im dłużej Rosja prowadzi wojnę, tym mocniejsza będzie nasza odpowiedź ".

Głos w sprawie trwającej wojny zabrał we wtorek Wołodymyr Zełenski .

- To oczywiste, że Rosja próbuje zyskać na czasie, by kontynuować wojnę i okupację. Współpracujemy z naszymi partnerami, aby wywrzeć presję na Rosjan, by zachowywali się inaczej. Sankcje mają znaczenie i jestem wdzięczny każdemu, kto czyni je bardziej odczuwalnymi dla sprawców wojny - przekazał.