W skrócie Prezydent USA Donald Trump zgodził się na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot - poinformował Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Polska zaproponowała wspólną produkcję tych pocisków z USA i Ukrainą.

Wołodymyr Zełenski przekazał też, że spotkał się z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych.

Senat USA zagłosował za dalszymi pracami nad ustawą o sankcjach przeciwko Rosji, obejmującą nowe cła na rosyjską ropę i gaz oraz rozszerzenie sankcji wobec Iranu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wołodymyr Zełenski, który przebywa w Stanach Zjednoczonych z wizytą, w rozmowie ze stacją Fox News ujawnił, że Donald Trump obiecał, iż wyda Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.

- Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi - oświadczył Zełenski. - Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję - dodał.

Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji.

Rakiety do systemów Patriot produkowane przez Ukrainę? Jest oferta z Polski

Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe i w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.

W ubiegłym tygodniu wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informowała, że Polska zaproponowała USA i Ukrainie wspólną produkcję pocisków do systemów Patriot.

- Oferta wychodzi naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, Polska, bo chodzi o zabezpieczenie produkcji, żeby odbywała się w miejscu bezpiecznym - wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka.

Wojna w Ukrainie. "Putin nie ma już inicjatywy"

W rozmowie z Zełenskim na antenie Fox News poruszono również obecną sytuację na froncie. - Inicjatywa nie jest już w rękach Władimira Putina - podkreślił prezydent Ukrainy. - Traci 30 tys. żołnierzy miesięcznie. To duże straty, ale nie chce zakończyć tej wojny - ocenił.

Jak zaznaczył Zełenski, Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji, ale w związku z oporem Moskwy Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji.

Sankcje wobec Rosji. Senat USA dał zielone światło

Zełenski przybył we wtorek do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem oraz pogrzeb proukraińskiego senatora Lindsey'a Grahama.

We wtorek wieczorem Senat USA zagłosował za dalszymi pracami nad projektem ustawy o sankcjach przeciwko Rosji, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk. Dzień przed śmiercią Graham ogłosił, że doszedł do porozumienia z Białym Domem - który przez ponad rok blokował jego inicjatywę - w sprawie poparcia dla tego projektu.

Głosowanie przeprowadzono tuż po spotkaniu Zełenskiego z senatorami na Kapitolu. - Nie chodzi tylko o pieniądze, o to, jak zakończyć finansowanie przez Rosję tej wojny, ale też jest to mocny sygnał dla Europy, dla Ukrainy, to duże wsparcie dla naszego narodu - powiedział Zełenski mediom w Kongresie.

Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100 proc. wobec pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Projekt uderza też w rosyjską flotę cieni i pięć państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego. Ustawa ma także rozszerzać sankcje wobec Iranu - o dodanie tego zapisu apelował Trump.

Projekt musi przejść przez Senat, a następnie przez Izbę Reprezentantów, której prace po letniej przerwie zostaną wznowione we wrześniu.





''Wydarzenia'': Para Ukraińców pobita na ulicy. Policja zidentyfikowała sprawców Polsat News