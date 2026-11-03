Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Przełom w sprawie negocjacji? Kreml potwierdza spotkanie z Ukrainą

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosja potwierdza swój udział w trójstronnych rozmowach z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, które odbędą się w przyszłym tygodniu w Abu Zabi - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Negocjacje zaplanowano na 10 i 11 listopada. Moskwa liczy również na sfinalizowanie ustaleń dotyczących potencjalnego spotkania przywódców USA, Rosji i Chin.

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Władimir Zełenski, Donald Trump i Władimir Putin w formalnych strojach na tle flag narodowych podczas rozmów przedstawicieli Rosji, Ukrainy i USA.
Rosja potwierdza rozmowy pokojowe z Ukrainą i USAIMAGO/Sergey Bobylev/Jacek Dominski/REPORTEREast News

W skrócie

  • Trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych odbędą się 10 i 11 listopada w Abu Zabi, co oficjalnie potwierdził rzecznik Kremla.
  • Na czele rosyjskiej delegacji w Abu Zabi stanie Władimir Mediński, natomiast w rozmowach między stronami pośredniczyć będzie specjalny wysłannik Białego Domu.
  • Władze Rosji liczą, że podczas szczytu APEC w Chinach uda się sfinalizować ustalenia dotyczące potencjalnego spotkania przywódców USA, Rosji oraz Państwa Środka.
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Na czele rosyjskiej delegacji podczas rozmów zaplanowanych na 10 i 11 listopada ma stać doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina - Władimir Mediński.

Pieskow wyraził także nadzieję, że w najbliższych dniach uda się sfinalizować ustalenia dotyczące zapowiadanego spotkania przywódców USA, Rosji i Chin.

Może ono odbyć się podczas szczytu APEC w Chinach, planowanego na 17-18 listopada.

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"Istnieje generalne zrozumienie wśród uczestników, że potencjalne spotkanie byłoby wysoce użyteczne" - powiedział Pieskow podczas rozmowy z dziennikarzami.

Ukraina-Rosja. W Abu Zabi spotkają się delegacje trzech państw

Specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff poinformował w poniedziałek, że 10-11 listopada w Abu Zabi odbędą się rozmowy między Ukrainą i Rosją, w których będą pośredniczyć Amerykanie. Wcześniej delegacja USA spotka się w Brukseli z przedstawicielami Europy.

21 października Putin wyraził zgodę na wznowienie negocjacji pokojowych z Kijowem z udziałem Waszyngtonu.

Był to efekt zintensyfikowanych wysiłków dyplomatycznych ze strony Białego Domu oraz spotkań Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii w Oslo, a następnie z Putinem w Petersburgu.

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