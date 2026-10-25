W skrócie Ukraińska Gwardia Narodowa przy użyciu dronów dostarczyła mieszkańcom okupowanych Ołeszek 15 paczek żywności oraz zabawek o łącznej wadze ponad 600 kilogramów.

Rosja i Ukraina zawarły porozumienie o czasowym zawieszeniu działań w Ołeszkach, które wejdzie w życie 27 października i ma umożliwić ewakuację ludności cywilnej.

Szef ukraińskiego MSZ ostrzegał, że w zniszczonych Ołeszkach uwięzionych pozostaje około 1700 osób, a każda próba samodzielnej ucieczki grozi śmiercią.

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O akcji wojska poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhiwski we wpisie, który pojawił się na platformie Telegram. Jak zaznaczył, mimo obecności rosyjskiej armii i trudnych warunków, ukraińskie oddziały "nadal wspierają ludność".

Wyhiwski wyjaśnił, że żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy za pomocą dronów dostarczyli paczki rodzinom z dziećmi w Ołeszkach. W środku znalazły się "płatki śniadaniowe, mleko, gry edukacyjne i zabawki". "Łącznie 15 paczek o łącznej wadze ponad 600 kilogramów" - ujawnił.

"Wśród dzieci przebywających obecnie w zablokowanych Ołeszkach są też takie, które urodziły się już w czasie wojny na pełną skalę i nie znają życia bez terroru. Wspieramy te rodziny i dostarczamy im artykuły pierwszej potrzeby" - zapewnił.

Ołeszki. Wojsko dostarczyło żywność

Ukraiński minister spraw wewnętrznych podziękował wszystkim, którzy "pakowali te paczki, sterowali dronami i zapewniali osłonę".

"Dziękuję każdemu, kto ryzykując życie, pomaga Ukraińcom na okupowanym terytorium" - zakończył Iwan Wyhiwski.

Przypomnijmy, że w piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się na czasowe zawieszenie działań militarnych w ukraińskich Ołeszkach.

"Pierwsza dama Melania Trump skutecznie doprowadziła do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, obejmującego miasto Ołeszki" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie Białego Domu.

Wojna w Ukrainie. Ogłoszono czasowe zawieszenia działań w Ołeszkach

Jak przekazano, oba państwa zgodziły się tymczasowo wstrzymać wszelkie działania militarne w ukraińskich Ołeszkach, aby umożliwić wjazd pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej z wykorzystaniem wyznaczonego, bezpiecznego przejścia.

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał agencji Reutera, że zawieszenie broni w Ołeszkach w obwodzie chersońskim rozpocznie się 27 października. Kijów pracuje obecnie nad rozszerzeniem misji humanitarnej na inne miejscowości.

Dodajmy, że osiągnięcie porozumienia potwierdził również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pochwalił przy tym rolę Melanii Trump w zapewnieniu rozejmu.

Ukraina. Media i politycy o dramatycznej sytuacji w Ołeszkach. "Grozi im śmierć"

W ostatnich dniach o trudnej sytuacji w ukraińskich Ołeszkach pisali m.in. dziennikarze Sky News. W relacji pisanej bezpośrednio z miasta informowano m.in. o rzędach zniszczonych budynków i mieszkańcach, którzy z braku innych opcji jedzą nawet trawę.

O katastrofalnej sytuacji mieszkańców pisał w ubiegłym tygodniu także ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

"Rosjanie próbują zmienić ukraińskie miasto Ołeszki w pułapkę śmierci. Około 1700 osób wciąż pozostaje uwięzionych w zniszczonym mieście. Jedyna droga wyjazdowa jest zaminowana i znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Osobom próbującym uciec grozi śmierć. Pobliska rzeka również jest zaminowana. Mieszkańcy wątpią, czy uda im się przetrwać zimę" - przekazał szef resortu.

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