W skrócie Podczas rozmów w Oslo Ukraina zaprezentowała nowe propozycje zakończenia wojny, a Waszyngton i Kijów uzgodniły wspólne stanowiska dotyczące ewentualnego porozumienia pokojowego.

Urzędnik poinformował, że osiągnięto znaczące postępy w wypracowaniu wspólnego podejścia do negocjacji z Rosją oraz ustalaniu gwarancji bezpieczeństwa i powojennej odbudowy Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do trójstronnych rozmów z udziałem Władimira Putina i Donalda Trumpa, a także ponowił propozycję wzajemnego wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną.

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Urzędnik, którego cytują m.in. portal Axios i agencja Reutera, powiedział, że rozmowy, które we wtorek wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Norwegii i Finlandii, były "bardzo produktywne i konstruktywne".

Oficjel dodał, że Ukraina przedstawiła "nowe pomysły i propozycje, które zostały szczegółowo omówione" i ocenił, że strony poczyniły "znaczące postępy w uzgodnieniu skoordynowanego podejścia do rozmów z Rosją i przyspieszenia procesu dyplomatycznego".

Postępy w negocjacjach. Ukraina przedstawiła nowe pomysły. "Silna zgoda"

W opinii urzędnika, na szczeblu roboczym jest "silna zgoda" między USA, Ukrainą i Europą w sprawie kolejnych działań. Według cytowanego urzędnika wtorkowe rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, powojennego planu gospodarczego oraz "szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa mającej na celu stworzenie trwałej stabilności".

Steve Witkoff z Oslo wyruszył do Moskwy, gdzie w środę spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jared Kushner ma łączyć się online.

- Celem jest kontynuacja postępów osiągniętych z Ukrainą i Europą, omówienie propozycji z Rosją i stworzenie drogi do bezpośrednich negocjacji trójstronnych i szerszych negocjacji wielostronnych - powiedział amerykański urzędnik.

Wojna w Ukrainie. Zełenski chce bezpośrednich rozmów z Putinem i Trumpem

Wołodymyr Zełenski poinformował na konferencji prasowej w Oslo, że jednym z głównych tematów spotkania był system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałaby zaakceptować Moskwa.

Prezydent Ukrainy ponowił też propozycję trójstronnego spotkania, w którym oprócz niego uczestniczyliby też Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump. Miałoby ono doprowadzić do wypracowania rozstrzygnięć w najbardziej wrażliwych sprawach.

Zełenski pytany o komentarz w sprawie możliwego szczytu amerykańsko-rosyjsko-chińskiego oświadczył, że gdyby miał dotyczyć Ukrainy, to nie mogłoby w nim zabraknąć przedstawiciela Kijowa.

- Jeśli miałyby być omawiane kwestie, które dotyczą nas i naszej przyszłości, byłoby to dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że zasiadalibyśmy przy stole negocjacyjnym - podkreślił Zełenski.

Ukraiński prezydent ponowił też inicjatywę wzajemnego wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną. Dodał zarazem, że dotychczas Kreml odrzucał podobne propozycje.



