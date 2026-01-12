Wojna w Ukrainie
Przekażą Ukrainie bajońskie sumy. Kraj NATO ogłasza pomoc w trybie pilnym

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Ukraina otrzyma od rządu w Oslo cztery miliardy koron pomocy finansowej - ogłosił szef MSZ Norwegii Espen Barth Eide. Środki będą wysłane w trybie pilnym, aby zażegnać kryzys energetyczny po zmasowanych rosyjskich atakach. W ostatnich dniach Ukraińcy mierzyli się z długimi przerwami w dostawach prądu i ogrzewania.

Mężczyzna w okularach, ubrany w garnitur i krawat, na tle nocnego miasta, w którym nad budynkami unosi się dym oraz widoczne są światła uliczne.
Norwegia przekaże Ukrainie w trybie pilnym pomoc o wartości 4 mld koron. Na zdj. szef norweskiej dyplomacji Espen Barth EideMUHAMMED ABDULLAH KURTAR/EUGENE KOTENKOAFP

  • Norwegia przekaże Ukrainie w trybie pilnym równowartość ponad 1,4 mld złotych na wsparcie energetyki i kluczowych usług publicznych.
  • Środki mają umożliwić szybki zakup gazu, naprawę infrastruktury i zapewnienie części zamiennych.
  • Norwegia wyraźnie odpowiada na prośbę Kijowa o pilną pomoc w czasie zimy i powtarzających się rosyjskich ataków.
  • Norweski parlament zagwarantował utrzymanie wsparcia dla Ukrainy także w 2026 roku.
Środki zostaną przeznaczone na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego oraz pomoc w utrzymaniu kluczowych usług publicznych.

Wojna w Ukrainie. Norwegia spieszy z pomocą

Są to potrzeby, które władze w Kijowie wskazały Norwegii, jako szczególnie pilne do zaspokojenia w okresie zimowym.

Espen Barth Eide, szef norweskiej dyplomacji, podkreślił, że skutki uderzeń w infrastrukturę energetyczną dotykają przede wszystkim ludność cywilną, prowadząc do przerw w dostawach prądu i ogrzewania.

    - Infrastruktura, dostarczająca energię zwykłym Ukraińcom, jest celem rosyjskich ataków kilka razy w tygodniu - podkreślił norweski polityk/

    Pomoc finansowa dla Ukrainy. Norwegia przekaże równowartość ponad 30 mld złotych

    Przekazane za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Wspólnoty Energetycznej finansowanie ma umożliwić szybki zakup gazu, naprawę uszkodzonej infrastruktury oraz pozyskanie części zamiennych niezbędnych do utrzymania produkcji energii i ograniczenia skutków rosyjskich ataków dla mieszkańców.

    W 2025 roku Norwegia przeznaczyła ok. 85 mld koron norweskich (ponad 30 mld złotych) na wsparcie Ukrainy w ramach programu, obejmującego cele wojskowe, cywilne i humanitarne.

    Norweski parlament jednomyślnie utrzymał pomoc dla Kijowa w 2026 roku na tym samym poziomie.

