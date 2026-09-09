W skrócie Rosyjskie drony zaatakowały punkt kontrolny Starokozacze na granicy ukraińsko-mołdawskiej w obwodzie odeskim.

W wyniku uderzenia dwie osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne. Ponadto zniszczone zostały budynki oraz pojazdy.

To nie pierwszy atak na ukraińskie przejścia graniczne. Wcześniej uderzono m. in. w przejście z Rumunią.

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W nocy 9 września rosyjska armia okupacyjna zaatakowała ukraiński punkt kontrolny Starokozacze, położony na granicy z Mołdawią w obwodzie odeskim - przekazała Państwowa Straż Graniczna Ukrainy w mediach społecznościowych.

Jak dodano, w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a trzy kolejne zostały ranne.

"Drony uderzyły w infrastrukturę punktu kontrolnego i jego okolicę. Atak spowodował pożary" - przekazano w komunikacie.

Szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeg Kiper poinformował, że w uderzeniu zginęli cywile.

"Niestety, wśród ludzi przebywających w pobliżu przejścia są ofiary. Według wstępnych informacji dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce kolejnych 16 osób" - napisał Kiper w komunikatorze Telegram.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie drony uderzyły w przejście graniczne z Mołdawią

W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura przejścia granicznego oraz przyległy teren. Jak dodano, od strony ukraińskiej wstrzymano odprawy graniczne.

"Strona sąsiednia została poinformowana o sytuacji" - przekazano.

Według służby prasowej Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w wyniku ataku uszkodzone zostały nie tylko budynki, ale także autobusy pasażerskie, ciężarówki i samochody osobowe.

Armia rosyjska kilkukrotnie atakowała przejścia graniczne w obwodzie odeskim. W nocy 1 września drony uderzyły w punkt kontrolny Orliwka na granicy ukraińsko-rumuńskiej, co doprowadziło do zawieszenia przeprawy promowej. Zniszczony został budynek i infrastruktura terenu.

W nocy 25 sierpnia bezzałogowiec zaatakował punkt kontrolny Wynohradiw, położony na granicy z Mołdawią. Uszkodzono infrastrukturę obiektu, a przejazd został wstrzymany. 21 sierpnia, uszkodzone zostało z kolei przejście graniczne Tabaky-Mirnoe, również na granicy Ukrainy z Mołdawią.

Źródło: Unian



