W skrócie Instytut Studiów nad Wojną ostrzega, że Rosja próbuje zablokować skuteczne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu konfliktu.

Rosyjscy dyplomaci, w tym wiceminister Siergiej Riabkow, kategorycznie odrzucają możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO lub uzyskania "quasi-członkostwa".

Wołodymyr Zełenski zaapelował do USA i sojuszników o dostarczenie pocisków do systemów Patriot w obliczu zapowiadanych zmasowanych ataków Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Raport dotyczący najnowszych planów Kremla przygotował Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Z informacji, do których dotarli analitycy, wynika, że Rosja obecnie próbuje zablokować wszelkie skuteczne mechanizmy ochrony Ukrainy po zakończeniu wojny. Ponadto Moskwa stara się podważyć zaufanie w ramach NATO.

ISW zwróciło przy tym uwagę na wypowiedzi wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa - Jareda Kushnera. Ujawnił on, że Stany Zjednoczone są gotowe rozważyć udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do artykułu 5. NATO. W odpowiedzi rosyjscy urzędnicy kategorycznie odrzucili ideę wiarygodnych gwarancji dla Kijowa.

Wojna w Ukrainie. ISW ujawniło plany Rosji, w tle gwarancje bezpieczeństwa

Kreml przeciwstawia się zarówno ochronie Ukrainy w formie podobnej do artykułu 5., jak i rozmieszczenia wojsk zagranicznych lub dostarczenia broni w ramach pokojowego rozwiązania.

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow oświadczył w zeszłym tygodniu, że przystąpienie Ukrainy do NATO, lub "quasi-członkostwo" w Sojuszu jest nie do przyjęcia dla Moskwy.

Równocześnie z tymi deklaracjami rosyjskie media rozpoczęły kampanię informacyjną, która ma na celu podważenie samej zasady zbiorowej obrony krajów NATO.

Analitycy zwrócili uwagę, że w serwisie Gazeta.ru pojawił się felieton emerytowanego pułkownika Michaiła Chodarionoki, który ocenił, że przyszłe porozumienie pokojowe powinno gwarantować bezpieczeństwo wszystkich stron, ale "przede wszystkim Rosji". Chodarionko wyraził przy tym wątpliwość czy USA i NATO będą bronić Ukrainy na mocy artykułu 5. oraz stwierdził, że Waszyngton może nie odpowiedzieć na hipotetyczny atak na Estonię lub Finlandię.

Instytut Studiów nad Wojną podsumował, że w tym kontekście Rosja prowadzi obecnie "podwójną grę". Z jednej strony próbuje zdewaluować samą ideę zapewnienia Ukrainie rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa, a jednocześnie dąży do rozbicia jedności w NATO, podważając zaufanie do zobowiązań Sojuszu wobec jego wschodnich członków.

Zełenski ostrzegł sojuszników, chodzi o kolejne ataki Rosji. "Musi zostać zatrzymana"

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w poniedziałek przed kolejnymi zmasowanymi atakami Rosjan. Jak dodał, w obecnej sytuacji "istotne jest, aby Stany Zjednoczone oraz inne państwa, od których zależą dostawy pocisków przechwytujących dla systemów obrony przeciwrakietowej, (...) również wzięły te ostrzeżenia pod uwagę".

Zełenski podkreślił przy tym konieczność dalszego wspierania militarnego Ukrainy. "Każdy posiadany przez nas pocisk do systemu Patriot stanowi cios wymierzony w Rosję - cios w jej pogardę dla dyplomacji i ludzkiego życia" - napisał.

Prezydent Ukrainy ocenił też, że "wojna trwa tylko dlatego, że Rosja wierzy, iż wciąż może zabijać i niszczyć".

"Wojna musi zostać zatrzymana. Należy pomóc Ukrainie i chronić ludzkie życie. Ukraina potrzebuje pocisków do systemów Patriot i z wielką nadzieją oczekujemy na stosowne decyzje ze strony Ameryki" - napisał.

Źródła: ISW, TSN, Unian



