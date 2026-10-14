W skrócie Władze w Kijowie poinformowały, że jednostki ukraińskie miały utrudniony dostęp do sieci Starlink podczas poruszania się z prędkością powyżej 160 km/h, co spowodowało zakłócenia misji wojskowych.

Ograniczenia wprowadzone przez SpaceX wpłynęły na działanie pakietu militarnego StarShield.

Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Zełenskiego, podkreślił, że ukraińskie siły nie otrzymały informacji o planowanych ograniczeniach. Według niego decyzja jest związana z aktualną sytuacją polityczną.

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"Potwierdzam, że dziś w nocy (z wtorku na środę - red.) SpaceX wprowadziło ograniczenia prędkości dla terminali Starlink podczas jazdy" - przekazał w mediach społecznościowych Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ekspert od wojskowych technologii radiowych, w tym obsługi dronów, poinformował, że ograniczenie dotknęło pakiet militarny StarShield.

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Jak sprecyzował Beskrestnow, dla terminali wprowadzono limit w ruchu do maksymalnie 160 km/h. Oznacza to, że jeśli terminal jest zamontowany w pojeździe, który jedzie szybciej, łączność zaczyna przerywać.

Jeśli dron lub jego stanowisko operatorskie korzysta z pakietu StarShield, utrata łączności może uniemożliwić prawidłowe naprowadzanie lub przerwanie misji. Doradca Zełenskiego potwierdził, że wiele operacji zostało zakłóconych.

Co więcej, ukraińskie wojska są zagrożone nie tylko w czasie szturmu, ale także podczas ewakuacji. Zakłócenia łączności mogą powodować problemy z bezpieczną zmianą pozycji mobilnych grup żołnierzy.

"Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu (...). Oczywiście to działanie nie może być przypadkowe i wiąże się z obecną sytuacją polityczną" - zaznaczył Serhij Beskrestnow.

Sikorski zareagował, zaczepnie zwrócił się do Muska. "Hej, wielki człowieku"

Na doniesienia zareagował wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. W zaczepny sposób zwrócił się do Elona Muska. To nie pierwszy raz, kiedy szef polskiego MSZ starł się z właścicielem SpaceX.

"Hej, Elonie Musk, wielki człowieku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - napisał Sikorski.

Napięcie między Trumpem a Zełenskim. Musk poparł prezydenta USA

Portal Axios informował, że amerykańscy dyplomaci zagrozili Ukraińcom wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskich rafinerii.

W minioną sobotę prezydent USA Donald Trump zażądał, aby Ukrainy wybrała nowego prezydenta, zarzucają Zełenskiemu, że ten nie chce zakończyć wojny z Rosją. Wypowiedź pojawiła się dzień po tym, jak ukraiński lider skrytykował Trumpa za dogadanie się z Kremlem w kwestii eksportu rosyjskiej ropy na międzynarodowy rynek.

Stanowisko Trumpa poparł przedsiębiorca Elon Musk - właściciel SpaceX, firmy zarządzającej systemem Starlink. Pojawiły się wówczas plotki, że terminale, zapewniające Ukrainie szybką łączność satelitarną, mogą zostać wyłączone.

Źródła: Unian, RBC



