Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Problemy ze Starlinkami. Ukraina łączy je z "obecną sytuacją polityczną"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Kijów informuje, że minionej nocy SpaceX ograniczył działanie wojskowych terminali Starlink. Jak przekazano, nie było żadnego ostrzeżenia, więc część misji armii Ukrainy została zakłócona. "Oczywiście to działanie nie może być przypadkowe (...)" - ocenił Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy. Zareagował też Radosław Sikorski, który zwrócił się zaczepnie do Elona Muska.

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Ukraiński żołnierz z latarką czołową reguluje modem Starlink przy czerwonym świetle, zdjęcie ilustracyjne
Ukraiński żołnierz dostosowuje modem satelitarny Starlink. Zdj. ilustracyjneRoman Chop/Global Images UkraineGetty Images

W skrócie

  • Władze w Kijowie poinformowały, że jednostki ukraińskie miały utrudniony dostęp do sieci Starlink podczas poruszania się z prędkością powyżej 160 km/h, co spowodowało zakłócenia misji wojskowych.
  • Ograniczenia wprowadzone przez SpaceX wpłynęły na działanie pakietu militarnego StarShield.
  • Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Zełenskiego, podkreślił, że ukraińskie siły nie otrzymały informacji o planowanych ograniczeniach. Według niego decyzja jest związana z aktualną sytuacją polityczną.
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"Potwierdzam, że dziś w nocy (z wtorku na środę - red.) SpaceX wprowadziło ograniczenia prędkości dla terminali Starlink podczas jazdy" - przekazał w mediach społecznościowych Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ekspert od wojskowych technologii radiowych, w tym obsługi dronów, poinformował, że ograniczenie dotknęło pakiet militarny StarShield.

Ukraina. Starlinki zaczęły działać gorzej, poruszenie w Kijowie

Jak sprecyzował Beskrestnow, dla terminali wprowadzono limit w ruchu do maksymalnie 160 km/h. Oznacza to, że jeśli terminal jest zamontowany w pojeździe, który jedzie szybciej, łączność zaczyna przerywać.

Jeśli dron lub jego stanowisko operatorskie korzysta z pakietu StarShield, utrata łączności może uniemożliwić prawidłowe naprowadzanie lub przerwanie misji. Doradca Zełenskiego potwierdził, że wiele operacji zostało zakłóconych.

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Co więcej, ukraińskie wojska są zagrożone nie tylko w czasie szturmu, ale także podczas ewakuacji. Zakłócenia łączności mogą powodować problemy z bezpieczną zmianą pozycji mobilnych grup żołnierzy.

"Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu (...). Oczywiście to działanie nie może być przypadkowe i wiąże się z obecną sytuacją polityczną" - zaznaczył Serhij Beskrestnow.

Sikorski zareagował, zaczepnie zwrócił się do Muska. "Hej, wielki człowieku"

Na doniesienia zareagował wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. W zaczepny sposób zwrócił się do Elona Muska. To nie pierwszy raz, kiedy szef polskiego MSZ starł się z właścicielem SpaceX.

"Hej, Elonie Musk, wielki człowieku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię" - napisał Sikorski.

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Napięcie między Trumpem a Zełenskim. Musk poparł prezydenta USA

Portal Axios informował, że amerykańscy dyplomaci zagrozili Ukraińcom wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskich rafinerii.

W minioną sobotę prezydent USA Donald Trump zażądał, aby Ukrainy wybrała nowego prezydenta, zarzucają Zełenskiemu, że ten nie chce zakończyć wojny z Rosją. Wypowiedź pojawiła się dzień po tym, jak ukraiński lider skrytykował Trumpa za dogadanie się z Kremlem w kwestii eksportu rosyjskiej ropy na międzynarodowy rynek.

Stanowisko Trumpa poparł przedsiębiorca Elon Musk - właściciel SpaceX, firmy zarządzającej systemem Starlink. Pojawiły się wówczas plotki, że terminale, zapewniające Ukrainie szybką łączność satelitarną, mogą zostać wyłączone.

Źródła: Unian, RBC

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