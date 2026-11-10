W skrócie Według Kyiv Independent istniał bezpośredni kanał komunikacji między Andrijem Jermakiem a Susie Wiles, który zakończył się wraz z dymisją polityka z zajmowanego urzędu.

Ukraińscy urzędnicy uznali relację Wiles z Jermakiem za problematyczną, zarzucając mu prezentowanie prezydentowi Zełenskiemu nieprawdziwych informacji o swoich sukcesach.

Jak podaje "Kyiv Independent", Jermak próbował osłabić pozycję wysłannika USA Keitha Kellogga, by zbliżyć się do Steve'a Witkoffa, co potwierdzają źródła z administracji USA.

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Ukraiński portal "Kyiv Independent", powołując się na własne źródła, przekazał informację na temat bezpośredniego kanału komunikacji, który łączył Andrija Jermaka, byłego szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, oraz Susie Wiles, szefową personelu Białego Domu, która niedawno złożyła rezygnację.

Według ustaleń dziennikarzy, kontakt między politykami rozpoczął się tuż po inauguracji drugiej prezydentury Donalda Trumpa. Ukraiński przywódca polecił wtedy Jermakowi nawiązanie relacji z wysokimi rangą urzędnikami nowej administracji.

Nawiązany kontakt skutkował regularnymi rozmowami, Kres położyła im dopiero rezygnacja ukraińskiego polityka z urzędu, związana z poważnymi zarzutami korupcyjnymi pod jego adresem.

Ukraina - USA. "Problematyczne" relacje Wiles - Jermak

Ukraińscy urzędnicy, którzy anonimowo skomentowali ustalenia "Kyiv Independent", zgodnie wskazują, że z kontaktów na linii Wiles - Jermak wynikło więcej złego niż dobrego, a sam kanał był "problematyczny", bardziej niż "wpływowy".

- Susie mówiła Jermakowi: "Zobaczę, co da się zrobić", a on biegł z tym do prezydenta i prezentował to jako swoje zwycięstwo - stwierdził wprost jeden z nich.

Tego typu nieporozumienia przekładały się na konkretne problemy w relacjach Ukrainy i USA. Według jednego ze źródeł to właśnie podobna sytuacja doprowadziła do słynnej kłótni między Trumpem a Zełenskim w Gabinecie Owalnym.

- Jermak nie rozumiał, jak bardzo jest nielubiany wśród Amerykanów. Keith Kellogg (były specjalny wysłannik USA w Ukrainie - red.) próbował przekonać Zełenskiego, żeby zrezygnował z tego spotkania, ale były szef biura prezydenta zlekceważył tę radę - wyjaśnił rozmówca.

Kulisy pracy Jermaka w kontaktach z USA. "Wydawało mu się"

Doniesienia o trudnych relacjach polityka z Amerykanami potwierdzają także urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych. Jeden z nich wprost mówił o "podkopywaniu pozycji" Kellogga w końcowym okresie pełnienia przez niego obowiązków.

- W pewnym momencie Jermak po prostu przestał odpowiadać Kelloggowi, mimo że ten nadal oficjalne pełnił swoje obowiązki. Celowo podciął mu skrzydła, aby zbliżyć się do Steve'a Witkoffa - wskazał.

- Jermak wydawał się wierzyć, że jest tak charyzmatyczny i przekonujący, iż potrafi przekonać każdego. Nie był - dodał.

Źródła przekazały portalowi, że ukraiński polityk próbował utrzymywać tego typu relacje także z przedstawicielami poprzedniej administracji, w tym doradcą ds. bezpieczeństwa Jake'm Sullivanem.

- Jermak postrzegał to jako przyjaźń, Sullivan nie - wskazał jeden z rozmówców, wyjaśniając, że amerykański polityk ostrzegał nawet przed nim swoich następców.

Źródło: Kyiv Independent



