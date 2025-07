Ukraińcy, którzy dokładnie monitorują trasy rosyjskich dronów, nie informowali o wtargnięciu jakiegokolwiek z nich w białoruską przestrzeń powietrzną, co zdaniem dziennikarzy może wskazywać na zestrzelenie drona ledwo widocznego dla ukraińskich radarów - np. Gerbery, imitującej sygnaturę radarową uderzeniowego Shaheda-136.

Zauważają oni także, że spośród wszystkich wysłanych do Ukrainy 597 dronów, potencjalnie 258 było tzw. wabikami, z których część mogła wkroczyć na terytorium Białorusi. Podczas tego samego nalotu, późnym wieczorem 11 lipca, białoruski myśliwiec podjął próbę zestrzelenia drona podobnego do shaheda ok. 50 km od Ziabrauki.