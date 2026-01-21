Wojna w Ukrainie
"Priorytetem Ukraina, a nie Grenlandia". Szef NATO stawia sprawę jasno

Ukraina, a nie Grenlandia powinna być głównym priorytetem dla NATO - stwierdził podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Mark Rutte. Sekretarz generalny sojuszu argumentował swoje słowa, podkreślając, że Ukraina ma "kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w Europie i w Stanach Zjednoczonych". Rutte nie ukrywa, że "obawia się", iż sojusz może zawieść w tej kwestii.

Mężczyzna w garniturze na pierwszym planie, w tle zniszczone budynki i samochody oraz flaga Grenlandii na maszcie przed zaśnieżonymi budynkami.
Davos. Szef NATO Mark Rutte: Ukraina, a nie Grenlandia powinna być głównym priorytetemMykyta Kuznetsov/Gwara Media/Global Images Ukraine | Krisztian Bocsi/Bloomberg | Sean GallupGetty Images

  • Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stwierdził, że Ukraina, a nie Grenlandia powinna być głównym priorytetem dla NATO.
  • Sekretarz generalny NATO wyraził obawy, że sojusz może zawieść, jeśli zbytnio skupi się na innych kwestiach niż sytuacja Kijowa.
  • Donald Trump podczas przemówienia w Davos stwierdził, że oddanie Grenlandii Danii było błędem i zasugerował negocjacje, dotyczące przyszłości wyspy.
Mark Rutte był jednym z uczestników środowego panelu dyskusyjnego na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

W jego trakcie sekretarz generalny NATO odniósł się do sporu pomiędzy USA a Danią w sprawie przyszłości Grenlandii. Rutte stwierdził w tym kontekście, że dla NATO priorytetem powinna być Ukraina, a nie arktyczna wyspa.

Davos. Rutte: Ukraina, a nie Grenlandia powinna być priorytetem

- W sprawie Grenlandii musimy dopilnować, aby ta kwestia została rozwiązana polubownie - podkreślił Rutte. - Ale głównym problemem nie jest Grenlandia. Teraz głównym problemem jest Ukraina - dodał.

Sekretarz generalny stwierdził ponadto, iż "obawia się, że możemy zawieść, skupiając się tak bardzo na tych innych kwestiach".

    - Skupienie się na Ukrainie powinno być naszym priorytetem numer jeden, a potem będziemy mogli omawiać wszystkie inne kwestie, w tym Grenlandię - zaznaczył.

    Jak dodał, "Ukraina powinna być priorytetem, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w Europie i w Stanach Zjednoczonych".

    Mark Rutte ujawnił także, że pracuje "za kulisami", aby złagodzić spory pomiędzy Unią Europejską a USA w sprawie Grenlandii. Sekretarz generalny NATO uważa bowiem, że publiczne spory mogą "utrudniać działania dyplomatyczne".

    Spór o Grenlandię. Donald Trump: Dania nie będzie w stanie obronić wyspy

    Przypomnijmy, że temat Grenlandii był jednym z poruszony przez Donalda Trumpa w trakcie przemówienia w Davos, które miało miejsce w środę.

    - Uwielbiam Duńczyków, mają świetnych przywódców, ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie obronić to ogromne terytorium, będą w stanie go rozwijać i poprawić tak, aby to było dobre i bezpieczne dla Europy oraz dla nas - stwierdził prezydent USA.

    Donald Trump ocenił ponadto, że oddanie Grenlandii Duńczykom było błędem USA. - Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupi byliśmy, żeby to zrobić. No, ale to zrobiliśmy. Oddaliśmy ją. A jak niewdzięczni są oni teraz - mówił.

    Z tego powodu zaapelował on o "natychmiastowe negocjacje, by omówić kwestię przejęcia Grenlandii przez USA".

    - Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - zapowiedział Trump.

    Źródła: "The Kyiv Independent", Interia

