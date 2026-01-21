"Priorytetem Ukraina, a nie Grenlandia". Szef NATO stawia sprawę jasno

W skrócie Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stwierdził, że Ukraina, a nie Grenlandia powinna być głównym priorytetem dla NATO.

Sekretarz generalny NATO wyraził obawy, że sojusz może zawieść, jeśli zbytnio skupi się na innych kwestiach niż sytuacja Kijowa.

Donald Trump podczas przemówienia w Davos stwierdził, że oddanie Grenlandii Danii było błędem i zasugerował negocjacje, dotyczące przyszłości wyspy.

Mark Rutte był jednym z uczestników środowego panelu dyskusyjnego na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

W jego trakcie sekretarz generalny NATO odniósł się do sporu pomiędzy USA a Danią w sprawie przyszłości Grenlandii. Rutte stwierdził w tym kontekście, że dla NATO priorytetem powinna być Ukraina, a nie arktyczna wyspa.

Davos. Rutte: Ukraina, a nie Grenlandia powinna być priorytetem

- W sprawie Grenlandii musimy dopilnować, aby ta kwestia została rozwiązana polubownie - podkreślił Rutte. - Ale głównym problemem nie jest Grenlandia. Teraz głównym problemem jest Ukraina - dodał.

Sekretarz generalny stwierdził ponadto, iż "obawia się, że możemy zawieść, skupiając się tak bardzo na tych innych kwestiach".

- Skupienie się na Ukrainie powinno być naszym priorytetem numer jeden, a potem będziemy mogli omawiać wszystkie inne kwestie, w tym Grenlandię - zaznaczył.

Jak dodał, "Ukraina powinna być priorytetem, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w Europie i w Stanach Zjednoczonych".

Mark Rutte ujawnił także, że pracuje "za kulisami", aby złagodzić spory pomiędzy Unią Europejską a USA w sprawie Grenlandii. Sekretarz generalny NATO uważa bowiem, że publiczne spory mogą "utrudniać działania dyplomatyczne".

Spór o Grenlandię. Donald Trump: Dania nie będzie w stanie obronić wyspy

Przypomnijmy, że temat Grenlandii był jednym z poruszony przez Donalda Trumpa w trakcie przemówienia w Davos, które miało miejsce w środę.

- Uwielbiam Duńczyków, mają świetnych przywódców, ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie obronić to ogromne terytorium, będą w stanie go rozwijać i poprawić tak, aby to było dobre i bezpieczne dla Europy oraz dla nas - stwierdził prezydent USA.

Donald Trump ocenił ponadto, że oddanie Grenlandii Duńczykom było błędem USA. - Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupi byliśmy, żeby to zrobić. No, ale to zrobiliśmy. Oddaliśmy ją. A jak niewdzięczni są oni teraz - mówił.

Z tego powodu zaapelował on o "natychmiastowe negocjacje, by omówić kwestię przejęcia Grenlandii przez USA".

- Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - zapowiedział Trump.

