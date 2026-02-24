Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Prezydent Nawrocki w rocznicę napaści Rosji na Ukrainę. "Zachować jedność"

Artur Pokorski

Artur Pokorski

"Rosyjska agresja na Ukrainę to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - napisał w czwartą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej inwazji prezydent Polski Karol Nawrocki. Podkreślił, że "ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii", a "demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu takich wyzwań".

Mężczyzna w garniturze i krawacie przemawia do mikrofonu, w tle widoczne polskie flagi.
Czwarta rocznica pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki zamieścił wpisPETRAS MALUKASAFP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę podkreślił zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.
  • We wpisie na platformie X prezydent zaznaczył, że lekceważenie imperialnych ambicji Rosji prowadziło do tragedii.
  • Po czterech latach walki na Ukrainie trwają na wschodzie kraju, a jej terytorium jest ostrzeliwane.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karol Nawrocki we wtorek rano, w czwartą rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę opublikował na platformie X wpis, w którym ostrzegł Zachód przed działaniami władz na Kremlu i wyraził szacunek dla walczących w obronie swojego kraju ukraińskich żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Karol Nawrocki: Zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy

"Rosyjska agresja na Ukrainę to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że - jak uczy nas historia - "ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii".

Zobacz również:

Włodzimierz Czarzasty w Ukrainie. Marszałek Sejmu wystąpi przed Radą Najwyższą
Polska

Czarzasty w Ukrainie przemówi przed Radą Najwyższą. "Dyplomatyczny sukces"

Łukasz Rogojsz
Dawid Szczyrbowski
Łukasz Rogojsz, Dawid Szczyrbowski

    "Demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu takich wyzwań. Oczekujemy zaprzestania działań destabilizujących region. Z szacunkiem patrzymy na odwagę ludzi, którzy każdego dnia stają w obronie wolności" - zakończył prezydent.

    Atak Rosji na Ukrainę. Czwarta rocznica pełnoskalowej inwazji

    Wcześnie nad ranem 24 lutego 2022 Federacja Rosyjska rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Wojska agresora dokonywały ataków z powietrza na cele infrastruktury krytycznej, położone na terytorium całego napadniętego państwa.

    Siły lądowe ruszyły z Rosji i Białorusi, gdzie kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła się koncentracja rosyjskich wojsk.

    Zobacz również:

    Przemówienie Władimira Putina z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny
    Wojna w Ukrainie

    Wojna miała trwać kilka dni. W przeddzień czwartej rocznicy Putin z groteskową odezwą

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      Rosjanie nie odnieśli spektakularnych sukcesów w pierwszej fazie wojny. Nie udało się im zająć Kijowa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom i spekulacjom Ukraina nie upadła po kilku tygodniach.

      Po czterech latach wojny walki toczą się na wschodzie Ukrainy, a całe jej terytorium jest ostrzeliwane przy użyciu pocisków oraz dronów. Również strona ukraińska uzyskała zdolności, które pozwalają jej dokonywać uderzeń na terytorium Rosji.

      Zobacz również:

      Ursula von der Leyen i Komisja Europejska przekazały gest wsparcia Ukrainie
      Wojna w Ukrainie

      Ursula von der Leyen w Kijowie. "Aby podkreślić nasze zaangażowanie"

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      "Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów"Polsat News

      Najnowsze