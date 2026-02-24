W skrócie Prezydent Karol Nawrocki w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę podkreślił zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.

We wpisie na platformie X prezydent zaznaczył, że lekceważenie imperialnych ambicji Rosji prowadziło do tragedii.

Po czterech latach walki na Ukrainie trwają na wschodzie kraju, a jej terytorium jest ostrzeliwane.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karol Nawrocki we wtorek rano, w czwartą rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę opublikował na platformie X wpis, w którym ostrzegł Zachód przed działaniami władz na Kremlu i wyraził szacunek dla walczących w obronie swojego kraju ukraińskich żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Karol Nawrocki: Zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy

"Rosyjska agresja na Ukrainę to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że - jak uczy nas historia - "ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii".

"Demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu takich wyzwań. Oczekujemy zaprzestania działań destabilizujących region. Z szacunkiem patrzymy na odwagę ludzi, którzy każdego dnia stają w obronie wolności" - zakończył prezydent.

Atak Rosji na Ukrainę. Czwarta rocznica pełnoskalowej inwazji

Wcześnie nad ranem 24 lutego 2022 Federacja Rosyjska rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Wojska agresora dokonywały ataków z powietrza na cele infrastruktury krytycznej, położone na terytorium całego napadniętego państwa.

Siły lądowe ruszyły z Rosji i Białorusi, gdzie kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła się koncentracja rosyjskich wojsk.

Rosjanie nie odnieśli spektakularnych sukcesów w pierwszej fazie wojny. Nie udało się im zająć Kijowa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom i spekulacjom Ukraina nie upadła po kilku tygodniach.

Po czterech latach wojny walki toczą się na wschodzie Ukrainy, a całe jej terytorium jest ostrzeliwane przy użyciu pocisków oraz dronów. Również strona ukraińska uzyskała zdolności, które pozwalają jej dokonywać uderzeń na terytorium Rosji.

"Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów" Polsat News