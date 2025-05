Przywódca Rosji Władimir Putin zaproponował wcześniej w niedzielę Ukrainie wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych bez warunków wstępnych. Jak oznajmił, do takich rokowań mogłoby dojść 15 maja w Stambule .

"Bezwarunkowe zawieszenie broni nie jest, z definicji, poprzedzone negocjacjami" - zauważył Macron, który w sobotę wezwał do bezpośrednich rozmów między Kijowem i Moskwą, a wraz z sojusznikami, m.in. Polską, Niemcami i Wielką Brytanią - do wprowadzenia pełnego i bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni. Wypowiedź prezydenta do reporterów, tuż po tym, jak prezydent Francji wysiadł z pociągu w Przemyślu, przytoczyła agencja AFP.