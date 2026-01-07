Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Prezydent Finlandii zapowiada w sprawie Ukrainy. "Będziemy zaangażowani"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Finlandia będzie uczestniczyć w siłach wspierających Ukrainę tworzonych przez "koalicję chętnych" - oświadczył we wtorek prezydent Alexander Stubb. Deklaracja polityka padła po spotkaniu w Paryżu. Jednocześnie Stubb dodał, że wiele kwestii wymaga jeszcze rozpatrzenia przez parlament.

Mężczyzna w garniturze przemawia na konferencji prasowej, stojąc przy mównicy. W tle widoczne są flagi Finlandii oraz Ukrainy, co sugeruje kontekst międzynarodowy lub dyplomatyczny.
Finlandia będzie zaangażowana w wielonarodowe siły wspierające Ukrainę, Alexander Stubb zapowiada Global Images Ukraine / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb zadeklarował udział kraju w siłach wspierających Ukrainę, tworzonych przez koalicję chętnych.
  • Podkreślił jednak, że ostateczne decyzje muszą zostać zatwierdzone przez parlament.
  • Wielka Brytania, Francja i Ukraina podpisały memorandum dotyczące rozmieszczenia wielonarodowych wojsk sojuszniczych na Ukrainie po ewentualnym rozejmie z Rosją.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według Alexandra Stubba głównym rezultatem wtorkowego spotkania z udziałem wysłanników Waszyngtonu było potwierdzenie zaangażowania Amerykanów w gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy.

Jednak - jak stwierdził podczas konferencji w fińskiej ambasadzie w Paryżu - "najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy są teraz i zawsze będą jej własne siły zbrojne".

Stubb podkreślił zarazem, że Finlandia "musi również zadbać o swój kraj i granice".

Finlandia będzie uczestniczyć w siłach wspierających Ukrainę. Stubb deklaruje

Zdaniem fińskiego prezydenta na obecnym etapie nie chodzi jeszcze o utworzenie "sił pokojowych" na Ukrainie, ponieważ wiele szczegółów pozostaje otwartych i wymaga rozpatrzenia przez parlament.

Zobacz również:

Po szczycie w Paryżu przywódcy Ukrainy, Francji i Wielkiej Brytanii podpisali memorandum
Wojna w Ukrainie

Rozmieszczenie sił w Ukrainie po rozejmie. Podpisano memorandum

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Stubb zwrócił również uwagę, że w ostatnim czasie nastawienie USA uległo zmianie w stronę bardziej "realistycznego" podejścia do tego, na co Rosja jest gotowa.

    - Po dołączeniu do zespołu negocjacyjnego Jareda Kushnera widać współpracę Europy z USA - ocenił prezydent Finlandii.

    Wielonarodowe siły sojusznicze w Ukrainie. Wielka Brytania i Francja podpisały dokument

    Wcześniej memorandum dotyczące planowanego rozmieszczenia wielonarodowych wojsk sojuszniczych w Ukrainie po ewentualnym rozejmie z Rosją podpisali liderzy z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Ukrainy. To dokument trójstronny, odrębny od deklaracji.

    Keir Starmer podkreślił, że przyjęcie memorandum "toruje drogę dla ram prawnych, w których siły Wielkiej Brytanii, Francji i partnerów mogłyby działać na terytorium Ukrainy". Wspomniał też o brytyjskich i francuskich "hubach wojskowych" w Ukrainie po zawieszeniu broni.

    Emmanuel Macron zapowiedział z kolei, że mechanizmy nadzoru przyszłego rozejmu będą znajdowały się pod przywództwem amerykańskim.

    Zobacz również:

    Wojna na Ukrainie. Donald Tusk po szczycie Koalicji Chętnych. "Polska jest gotowa"
    Wojna w Ukrainie

    Donald Tusk deklaruje po spotkaniu liderów. "Polska jest gotowa"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Witczak w ''Gościu Wydarzeń'' ostro o prezydencie: Nawrocki jest uzurpatorem kompetencji i władzyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze