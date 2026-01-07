Prezydent Finlandii zapowiada w sprawie Ukrainy. "Będziemy zaangażowani"

W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb zadeklarował udział kraju w siłach wspierających Ukrainę, tworzonych przez koalicję chętnych.

Podkreślił jednak, że ostateczne decyzje muszą zostać zatwierdzone przez parlament.

Wielka Brytania, Francja i Ukraina podpisały memorandum dotyczące rozmieszczenia wielonarodowych wojsk sojuszniczych na Ukrainie po ewentualnym rozejmie z Rosją.

Według Alexandra Stubba głównym rezultatem wtorkowego spotkania z udziałem wysłanników Waszyngtonu było potwierdzenie zaangażowania Amerykanów w gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy.

Jednak - jak stwierdził podczas konferencji w fińskiej ambasadzie w Paryżu - "najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy są teraz i zawsze będą jej własne siły zbrojne".

Stubb podkreślił zarazem, że Finlandia "musi również zadbać o swój kraj i granice".

Finlandia będzie uczestniczyć w siłach wspierających Ukrainę. Stubb deklaruje

Zdaniem fińskiego prezydenta na obecnym etapie nie chodzi jeszcze o utworzenie "sił pokojowych" na Ukrainie, ponieważ wiele szczegółów pozostaje otwartych i wymaga rozpatrzenia przez parlament.

Stubb zwrócił również uwagę, że w ostatnim czasie nastawienie USA uległo zmianie w stronę bardziej "realistycznego" podejścia do tego, na co Rosja jest gotowa.

- Po dołączeniu do zespołu negocjacyjnego Jareda Kushnera widać współpracę Europy z USA - ocenił prezydent Finlandii.

Wielonarodowe siły sojusznicze w Ukrainie. Wielka Brytania i Francja podpisały dokument

Wcześniej memorandum dotyczące planowanego rozmieszczenia wielonarodowych wojsk sojuszniczych w Ukrainie po ewentualnym rozejmie z Rosją podpisali liderzy z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Ukrainy. To dokument trójstronny, odrębny od deklaracji.

Keir Starmer podkreślił, że przyjęcie memorandum "toruje drogę dla ram prawnych, w których siły Wielkiej Brytanii, Francji i partnerów mogłyby działać na terytorium Ukrainy". Wspomniał też o brytyjskich i francuskich "hubach wojskowych" w Ukrainie po zawieszeniu broni.

Emmanuel Macron zapowiedział z kolei, że mechanizmy nadzoru przyszłego rozejmu będą znajdowały się pod przywództwem amerykańskim.

