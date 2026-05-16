W skrócie Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna twierdzi, że Rosja podejmuje próby ponownego nawiązania kontaktów z Europą z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i problemów na froncie w Ukrainie.

Minister uważa, że obecnie nie powinno się podejmować rozmów z Rosją i należy dalej wywierać presję, wskazując na skuteczność sankcji i pogorszenie sytuacji w Rosji.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb wcześniej postulował wznowienie negocjacji z Rosją. Wśród kandydatów na potencjalnych europejskich negocjatorów pojawili się Gerhard Schröder, Angela Merkel i Frank-Walter Steinmeier.

Jak podaje agencja Bloomberga, "Europa nie powinna dać się nabrać na sztuczkę Kremla i podejmować bezpośrednich negocjacji z Rosją".

Według ministra spraw zagranicznych Estonii Ukraina zyskała przewagę w walce z Rosją. Margus Tsahkna uważa, że Moskwa zintensyfikowała swoje próby nawiązania kontaktów z Europą w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej i niezdolności jej sił zbrojnych do osiągania postępów na froncie.

Europa rozpocznie rozmowy z Rosją? "Teraz nie jest czas"

- Teraz nie jest czas na rozmowy ani negocjacje. Teraz jest czas, aby wywierać presję na Rosję - zaznaczył Tsahkna.

Minister zauważył, że Europa postrzega ewentualne negocjacje z Rosją jako szansę na wpłynięcie na przebieg negocjacji pokojowych, ale nazwał takie podejście "bardzo niebezpiecznym".

- Nie jesteśmy zbyt entuzjastycznie nastawieni do pomysłu, że wszyscy pędzą do Moskwy i proponują rozpoczęcie negocjacji, bo Rosja osłabła. Teraz nie jest na to czas - podkreślił Tsahkna.

Estoński minister ocenił, że zachodnie sankcje działają. Zauważył, że Władimir Putin nie osiągnął zamierzonego celu inwazji, a rosyjskie wojska wciąż ponoszą ogromne straty.

"To najlepszy moment". Estoński minister nie ma wątpliwości

Tsahkna zwrócił też uwagę na rosnące niezadowolenie w Rosji z powodu ograniczeń w dostępie do internetu i kryzysu gospodarczego. Przypomniał również, że Putin stracił ważnego sojusznika w Unii Europejskiej w osobie byłego premiera Węgier Viktora Orbana, co pozwoliło UE na przyjęcie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji i zatwierdzenie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy.

- Ton się zmienił. Wszyscy rozumieją, że teraz jest najlepszy moment, aby wywierać presję na Rosję. Ogólnie rzecz biorąc, widzimy, że Rosja znajduje się teraz w niepewnej sytuacji - powiedział Tsahkna.

Prezydent Finlandii chce wznowienia negocjacji z Rosją

Wcześniej prezydent Finlandii Alexander Stubb przekonywał, że Europa powinna rozpocząć niezależne negocjacje z Rosją, gdyż obecna polityka amerykańska wobec Moskwy i Kijowa nie reprezentuje europejskich interesów.

Stubb zauważył, że nie wiadomo, który z liderów powinien reprezentować Europę podczas ewentualnych rozmów z Rosją. Podkreślał, że wszystko musi zostać uzgodnione między krajami europejskimi zwłaszcza Europejskiej Piątki - Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią i Polską - oraz krajami nordyckimi i bałtyckimi.

Władimir Putin sugerował, by rolę pośrednika w ewentualnych rozmowach między Rosją a Europą pełnił były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Ta propozycja spotkała się z szybką reakcją Brukseli. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że umożliwienie Moskwie wyznaczenia negocjatora w imieniu Unii Europejskiej "nie byłoby zbyt mądre".

Tygodnik "Spiegel" donosił potem, że w kręgach politycznych rozważane są jeszcze dwa nazwiska: byłej kanclerz NiemiecAngeli Merkel oraz obecnego prezydenta tego kraju Franka-Waltera Steinmeiera.

