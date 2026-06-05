W skrócie Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Michaił Gałuzin ocenił, że amerykańska presja na Moskwę jest obecnie większa niż za czasów Joe Bidena.

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu Gałuzin skomentował przygotowywane przez USA nowe sankcje wobec Rosji.

Izba Reprezentantów USA przegłosowała projekt ustawy zakładający kolejne sankcje dla Rosji oraz pomoc finansową dla Ukrainy i państw regionu.

Projekt ustawy przewiduje m.in. sankcje dla rosyjskiego sektora finansowego, energetycznego, wydobywczego, a także wsparcie wojskowe i finansowe dla Ukrainy oraz krajów bałtyckich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu (SPIEF) wiceszef rosyjskiej dyplomacji Michaił Gałuzin odniósł się do przygotowywanych przez Stany Zjednoczone nowych sankcji na Rosję.

- To w pewnym stopniu stoi w sprzeczności z zapewnieniami, które czasem słyszymy ze strony amerykańskiej, że wystarczy rozwiązać konflikt ukraiński, a stosunki rosyjsko-amerykańskie będą żyć nowym życiem - powiedział na marginesie szczytu.

Cytowany przez agencję RIA Nowosti Gałuzin stwierdził, że Moskwa dostrzega teraz nie tylko kontynuację polityki poprzedniego prezydenta Joe Bidena, ale nawet wzrost presji ze strony obecnej administracji w Białym Domu.

Izba reprezentantów przegłosowała projekt ustawy

Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek projekt ustawy. Zakłada on nałożenie na Federację Rosyjską kolejnych sankcji. Z kolei Ukraina i państwa regionu dostaną pomoc w wysokości 8 mld dolarów.

Za projektem opowiedziało się 227 kongresmenów, a przeciw 191. - To głosowanie pokaże, kto stał za Ukrainą i demokracją, a kto za Władimirem Putinem i jego nikczemnym reżimem - mówił przed głosowaniem autor ustawy z Partii Demokratycznej Gregory Meeks.

Ustawa trafi do amerykańskiego Senatu, gdzie jej los cały czas jest niepewny.

Sankcje na Rosję i pomoc dla Ukrainy. Co przygotowują USA?

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, nowe amerykańskie ograniczenia uderzą w rosyjski sektor finansowy, energetyczny, wydobywczy, ale też w koncern Rosatom i podmioty, które ułatwiają dostarczanie broni z Korei Północnej.

Inicjatywa zakłada też odcięcie objętych sankcjami banków od systemu SWIFT, podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500 proc., 100-procentowy podatek od dochodów z zamrożonych aktywów Rosji i Białorusi oraz zakaz importu produktów z rafinerii przerabiających rosyjską ropę.

W zakresie pomocy wojskowej ustawa autoryzuje do 8 mld dolarów pożyczek w ramach programu Foreign Military Financing na zakup sprzętu przez Ukrainę i sojuszników NATO oraz przedłuża program zakupu sprzętu dla Ukrainy (Ukraine Security Assistance Initiative) do końca 2027 r. z budżetem o wartości 300 mln dolarów.

Co więcej, kraje bałtyckie mają otrzymać po 30 mln dolarów rocznie dodatkowego finansowania wojskowego.

Źródło: RIA Nowosti





"Wydarzenia": Będą kolejne ekshumacje na Wołyniu. To próba załagodzenia sporu? Polsat News