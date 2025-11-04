W skrócie Ukraińska armia zniszczyła kwaterę główną rosyjskiej jednostki "Rubikon" specjalizującej się w systemach bezzałogowych.

Atak przeprowadzono za pomocą drona z ładunkiem wybuchowym o masie 105 kg, eliminując oficerów i operatorów dronów przeciwnika.

Inne ukraińskie akcje z ostatniego czasu wymierzone były w strategiczną infrastrukturę w kilku regionach Rosji.

Jak informuje Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), żołnierzom udało się odkryć kwaterę główną jednostki "Rubikon", znajdującą się w zrujnowanym domu w mieście Awdijiwka w okupowanym obwodzie donieckim.

Oddział ten należy do najlepiej przygotowanych w rosyjskim wojsku. Specjalizuje się w w użyciu systemów bezzałogowych, również bojowych.

"Jest to jedna z najmocniej nastawionych na walkę struktur rosyjskiej armii, na którą Rosja przeznacza znaczne środki" - czytamy w komunikacie HUR.

Precyzyjny atak Ukrainy. Kwatera jednostki "Rubikon" zniszczona

Na siedzibę jednostki rosyjskiej armii zrzucono drona z ładunkiem wybuchowym o masie ponad 100 kilogramów.

"W oparciu o uzyskane współrzędne położenia wroga, specjaliści HUR, w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, precyzyjnie skierowali w stronę Rosjan bezzałogowy statek powietrzny FP-2, wyposażony w 105-kilogramową głowicę bojową" - poinformowano.

W wyniku ataku zginęli oficerowie i operatorzy rosyjskich dronów, którzy przebywali w kwaterze głównej w jego trakcie.

Ukraińskie ataki w Rosji. Ukraina uderza w rosyjskich regionach

Ukraiński atak na kwaterę jednostki specjalizującej się w obsłudze dronów to nie jedyne działania wymierzone w Rosjan, o których w ostatnim czasie informowali Ukraińcy.

W nocy z 3 na 4 listopada ukraińskie wojsko przeprowadziło uderzenia z wykorzystaniem dronów w kilku regionach Rosji, między innymi w obwodach niżnonowogrodzkim, wołgogradzkim i ługańskim. Ostrzały skupiły się na kluczowej infrastrukturze energetycznej i magazynach broni.

