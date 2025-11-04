Precyzyjny atak w środku miasta. Celem kluczowa rosyjska jednostka
Ukraińska armia zniszczyła kwaterę główną jednej z najlepiej przygotowanych do walki struktur rosyjskiego wojska, specjalizującej się w użyciu bojowych systemów bezzałogowych. Kwatera znajdowała się w zrujnowanym domu w Awdijiwce w obwodzie donieckim.
W skrócie
- Ukraińska armia zniszczyła kwaterę główną rosyjskiej jednostki "Rubikon" specjalizującej się w systemach bezzałogowych.
- Atak przeprowadzono za pomocą drona z ładunkiem wybuchowym o masie 105 kg, eliminując oficerów i operatorów dronów przeciwnika.
- Inne ukraińskie akcje z ostatniego czasu wymierzone były w strategiczną infrastrukturę w kilku regionach Rosji.
Jak informuje Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), żołnierzom udało się odkryć kwaterę główną jednostki "Rubikon", znajdującą się w zrujnowanym domu w mieście Awdijiwka w okupowanym obwodzie donieckim.
Oddział ten należy do najlepiej przygotowanych w rosyjskim wojsku. Specjalizuje się w w użyciu systemów bezzałogowych, również bojowych.
"Jest to jedna z najmocniej nastawionych na walkę struktur rosyjskiej armii, na którą Rosja przeznacza znaczne środki" - czytamy w komunikacie HUR.
Precyzyjny atak Ukrainy. Kwatera jednostki "Rubikon" zniszczona
Na siedzibę jednostki rosyjskiej armii zrzucono drona z ładunkiem wybuchowym o masie ponad 100 kilogramów.
"W oparciu o uzyskane współrzędne położenia wroga, specjaliści HUR, w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, precyzyjnie skierowali w stronę Rosjan bezzałogowy statek powietrzny FP-2, wyposażony w 105-kilogramową głowicę bojową" - poinformowano.
W wyniku ataku zginęli oficerowie i operatorzy rosyjskich dronów, którzy przebywali w kwaterze głównej w jego trakcie.
Ukraińskie ataki w Rosji. Ukraina uderza w rosyjskich regionach
Ukraiński atak na kwaterę jednostki specjalizującej się w obsłudze dronów to nie jedyne działania wymierzone w Rosjan, o których w ostatnim czasie informowali Ukraińcy.
W nocy z 3 na 4 listopada ukraińskie wojsko przeprowadziło uderzenia z wykorzystaniem dronów w kilku regionach Rosji, między innymi w obwodach niżnonowogrodzkim, wołgogradzkim i ługańskim. Ostrzały skupiły się na kluczowej infrastrukturze energetycznej i magazynach broni.