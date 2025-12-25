Precyzyjny atak w głębi Rosji. Ukraińcy skorzystali ze specjalnej broni
Trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ataku wykorzystano m.in. brytyjskie rakiety typu Storm Shadow. Uszkodzone miały zostać rafineria i system przesyłu gazu. Ukraińcy przeprowadzili również skuteczne uderzenia na lotnisko wojskowe.
W skrócie
- Ukraińskie wojsko dokonało skutecznych ataków na rosyjskie instalacje gazowe, paliwowe oraz lotnisko, używając m.in. brytyjskich rakiet Storm Shadow.
- Celem było uszkodzenie rafinerii w Nowoszachtyńsku, zbiorników paliwowych w porcie Tiemriuk oraz największego na świecie systemu przesyłu gazu w Orenburgu.
- Uderzenia są częścią trwającej operacji mającej na celu osłabienie rosyjskiego sektora paliwowego, kluczowego dla finansowania wojny przeciw Ukrainie.
Ukraiński sztab generalny przekazał, że rakiety balistyczne Storm Shadow wykorzystano do ataku na rafinerię w miejscowości Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji.
"Odnotowano wiele eksplozji. Cel został trafiony" - przekazano w komunikacie na Telegramie. Dodano, że rafineria ta jest największą tego typu infrastrukturą w południowej Rosji i ropa przez nią przetwarzana trafia do rosyjskiego wojska w postaci diesla i paliwa do samolotów.
Ukraińcy uderzyli daleko w głębi Rosji
Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że drony produkcji ukraińskiej trafiły w zbiorniki z ropą w rosyjskim porcie Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim, a także - zdaniem agencji Reutera - w największy na świecie system przesyłu gazu w mieście Orenburg na południu Rosji, oddalonym o ok. 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą.
Nie ma dokładnych informacji o skutkach ataków, ale władze Kraju Krasnodarskiego przekazały, że w okolicy instalacji wybuchł pożar.
Strona ukraińska podała także, że trafione miało zostać lotnisko wojskowe w mieście Majkop, w republice Adygei w regionie Północnego Kaukazu.
Armia ukraińska przeprowadza operacje, mające na celu zniszczenie rosyjskiego sektora paliwowego, który jest dla Rosji gwarantem środków finansowych, pozwalających na kontynuowanie agresji na Ukrainę. W lutym 2026 roku wojna przeciw Ukrainie wejdzie w swój piąty rok.