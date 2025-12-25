Wojna w Ukrainie
Precyzyjny atak w głębi Rosji. Ukraińcy skorzystali ze specjalnej broni

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ataku wykorzystano m.in. brytyjskie rakiety typu Storm Shadow. Uszkodzone miały zostać rafineria i system przesyłu gazu. Ukraińcy przeprowadzili również skuteczne uderzenia na lotnisko wojskowe.

Fragment mapy południowej Rosji z zaznaczonymi lokalizacjami Nowoszachtyńsk, Tiemriuk i Majkop, z wstawionym zdjęciem ukazującym pożar nocą.
Ukraińcy przeprowadzili skuteczne ataki na rosyjską infrastrukturę naftową i gazowąSztab Generalny Ukrainy / Google Earthmateriał zewnętrzny

Ukraiński sztab generalny przekazał, że rakiety balistyczne Storm Shadow wykorzystano do ataku na rafinerię w miejscowości Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji.

    "Odnotowano wiele eksplozji. Cel został trafiony" - przekazano w komunikacie na Telegramie. Dodano, że rafineria ta jest największą tego typu infrastrukturą w południowej Rosji i ropa przez nią przetwarzana trafia do rosyjskiego wojska w postaci diesla i paliwa do samolotów.

    Ukraińcy uderzyli daleko w głębi Rosji

    Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że drony produkcji ukraińskiej trafiły w zbiorniki z ropą w rosyjskim porcie Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim, a także - zdaniem agencji Reutera - w największy na świecie system przesyłu gazu w mieście Orenburg na południu Rosji, oddalonym o ok. 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą.

    Nie ma dokładnych informacji o skutkach ataków, ale władze Kraju Krasnodarskiego przekazały, że w okolicy instalacji wybuchł pożar.

    Strona ukraińska podała także, że trafione miało zostać lotnisko wojskowe w mieście Majkop, w republice Adygei w regionie Północnego Kaukazu.

    Armia ukraińska przeprowadza operacje, mające na celu zniszczenie rosyjskiego sektora paliwowego, który jest dla Rosji gwarantem środków finansowych, pozwalających na kontynuowanie agresji na Ukrainę. W lutym 2026 roku wojna przeciw Ukrainie wejdzie w swój piąty rok.

