W skrócie Ukraińskie siły specjalne "Duchy" przeprowadziły skuteczną akcję na okupowanym Krymie, niszcząc dwa rosyjskie samoloty An-26 oraz dwie stacje radiolokacyjne.

W ostatnich dniach ukraińska armia zestrzeliła także bombowiec Su-34 oraz wcześniej dwa samoloty-amfibie i śmigłowiec.

"Oddziały specjalne Głównego Zarządu Wywiadowczego (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy o nazwie "Duchy" kontynuują eliminację ważnych celów wroga na tymczasowo okupowanym Krymie" - podał w czwartkowym komunikacie HUR.

Według źródeł wywiadowczych, podczas nalotu na półwysep siły specjalne Ukrainy zniszczyły dwa samoloty transportowe An-26 należące do Rosjan. Uszkodzona została również stacja radarowa naziemna i radar nadbrzeżny MR-10M1 Mys M1.

Krym. Ukrainie zniszczyła dwa rosyjskie samoloty

O całej akcji, którą przeprowadzono w środę poinformował w mediach społecznościowych HUR. Umieszczono również nagranie, na którym widać uderzenie dronami w rosyjskie samoloty i stacje radarowe.

"Jak pięknie płoną moskiewskie transportowce An-26 - oglądajcie na wideo!" - podpisał HUR.

"Duchy" to oddział specjalny HUR, który kilka dni temu zniszczył na Krymie dwa samoloty-amfibie Be-12 "Czajka".

Były one wyposażone w kosztowne systemy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych. Wraz z nimi unieszkodliwiony został rosyjski śmigłowiec Mi-8.

Wojna na Ukrainie. Runął rosyjski bombowiec

W czwartek rano Sztab Generalny oraz doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformowali również, że " około 4:00, 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim został zestrzelony rosyjski samolot Su-34, który przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże, wykorzystując kierowane bomby lotnicze".

Według danych ukraińskiej armii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która nastąpiła 24 lutego 2022 r., przeciwnik stracił 428 samolotów i 345 śmigłowców.

