Podczas sobotniej konferencji prasowej Donald Tusk wskazał również, że "jeśli Rosja odrzuci propozycję pokojową, to będzie jasne, kto opowiada się za pokojem, a kto za wojną ". Dodał przy tym, że propozycja, jaką wspólnie wypracowano w Ukrainie, jest "bardzo serio".

Premier Polski udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W rozmowach uczestniczyli także Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer.

- Wczoraj (w piątek - red.) parada wstydu zorganizowana w Moskwie przez agresora (...). Dzień później Kijów, spotkanie naszej czwórki z prezydentem Zełenskim i wezwanie do pokoju, natychmiastowego, bezwarunkowego zawieszenia broni - mówił Tusk.

- Idea zawieszenia ognia i natychmiastowego przystąpienia do rozmów pokojowych jest ideą wspólną (...). Po raz pierwszy mieliśmy poczucie od dłuższego czasu, że cały wolny świat jest naprawdę zjednoczony - nadmienił premier Polski.

Donald Tusk podkreślił, że "cały świat, wszyscy mówiliśmy jednym głosem i to nie był głos naiwności". - Prawdziwy test dopiero przed nami, będziemy czekali na reakcję Rosji - dodał.

Kijów z propozycją pokojową. Donald Tusk: Nie wiemy, czy zostanie to docenione przez agresora

- Gotowość prezydenta Zełenskiego i Ukrainy, aby przystąpić do tych rozmów bez żadnych warunków wstępnych, jest wielkim gestem. Nie wiemy, czy zostanie to docenione przez agresora, ale my wszyscy będziemy o tym wiedzieli i pamiętali, kto wystąpił z prawdziwą inicjatywą na rzecz pokoju - kontynuował Donald Tusk podczas konferencji w Kijowie.