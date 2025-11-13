Wojna w Ukrainie
Prawdziwe intencje Putina. Brytyjski wywiad nie ma wątpliwości

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Najnowsze analizy wywiadowcze MI6 wskazują, że Władimir Putin nie zamierza zawierać pokoju z Ukrainą - twierdzi były szef MI6 Richard Moore. Jak wskazał, rosyjski przywódca chce ukształtować zaatakowany kraj na wzór sojuszniczej Białorusi.

W skrócie

  • Były szef MI6 Richard Moore twierdzi, że Władimir Putin nie zamierza zawierać pokoju z Ukrainą i dąży do przekształcenia jej na wzór Białorusi.
  • Moore uważa, że Zachód powinien wywierać większą presję i wspierać Ukrainę, aby zmusić Putina do negocjacji.
  • Według Moore'a brak właściwej reakcji Zachodu może wpłynąć na politykę Chin wobec Morza Południowochińskiego i Tajwanu.
Richard Moore, który odszedł ze stanowiska szefa MI6 we wrześniu, w rozmowie z agencją Bloomberg wyraził przekonanie, że osiągnięcie porozumienia, na jakim zależy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, będzie wymagać dalszej perswazji względem Putina.

- W obecnych warunkach - a opieram się na danych wywiadowczych, do których miałem dostęp kilka tygodni temu - on nie jest gotów do porozumienia. Moim zdaniem trzeba na niego wywrzeć większą presję, aby był - powiedział.

"Ewidentnie próbuje nas ograć". Były szef MI6 o planach Putina

Jak zaznaczył Moore, dane wywiadowcze wskazują, że dla Putina "nie jest to kwestia czysto terytorialna", tylko chodzi mu o "dominację i przeobrażenie Ukrainy w coś przypominającego jej sąsiada, Białoruś".

Były szef MI6 powiedział, że zauważył w administracji prezydenta Trumpa "ewolucję myślenia" o Putinie. - Ewidentnie Putin próbuje nas ograć. Jest oficerem wywiadu. Znam ten typ. Usiłuje nas wmanewrować w miejsce, które jest wygodne dla niego, a my musimy go przyszpilić i nie dopuścić do tych manewrów - zaznaczył.

    W jego opinii jeśli Zachód nie pomoże Ukrainie wygrać, może to mieć konsekwencje w sferze polityki Chin, których przywódca Xi Jinping "bardzo uważnie" śledzi reakcje sojuszników Kijowa.

    - Istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo, że jeśli (Xi - red.) dostrzeże naszą słabość w kwestii Ukrainy, to wyciągnie wnioski dotyczące własnego postępowania wokół Morza Południowochińskiego i potencjalnie Tajwanu - ocenił Moore.

    Były szef wywiadu o Ukraińcach: Ich przemysł obronny ma potencjał

    Według Moore'a Zachód mógłby zapewnić Ukrainie większe wsparcie, by zmusić Putina do negocjacji.

    - (Jest potrzebna - red.) większa presja na polu walki. Ukraińcy mają niedokapitalizowany przemysł obronny. Mają potencjał, który uwolniłyby pieniądze - zaznaczył.

    Wyraził też pogląd, że sojusznicy mogliby również posunąć się dalej, np. w zezwalaniu Ukrainie na wykorzystywanie broni dalekiego zasięgu. - I można wywrzeć dużo większą presję na Putina w jego kraju - dodał.

    - Nie twierdzę, że to da natychmiastowe rezultaty. Musimy być cierpliwi - zastrzegł.

