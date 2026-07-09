W skrócie Według doniesień medialnych dwa magazyny ropy w Twerze i Michajłowsku zostały objęte pożarem po atakach dronów.

Magazyny miały ulec zniszczeniu w wyniku uderzeń dronów. Lokalne władze potwierdziły pożary, choć nie ujawniono szczegółów zdarzenia.

W nocnych atakach drony uderzały także w tankowce w Zatoce Taganroskiej. W całej Rosji pogłębia się kryzys paliwowy związany z niszczeniem infrastruktury.

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Drony nadleciały nad rosyjskie terytorium w nocy ze środy na czwartek. Według kanału ASTRA, zajmującego się relacjonowaniem wojny Ukrainy z Rosją, jednostki trafiły magazyny ropy w obwodzie twerskim oraz w Kraju Stawropolskim. Zdjęcia satelitarne wskazują, że obiekty były chronione systemami przeciwdronowymi.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające płonącą infrastrukturę paliwową. Portal Kyiv Independent podaje, że zakłady należą do Lukoilu.

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Pierwsze informacje o pożarze dotyczyły magazynów w Michajłowsku. Tam - jak twierdzą świadkowie - doszło do co najmniej kilku eksplozji. "W wyniku uderzenia dronów nad zakładem unosił się słup dymu". Gubernator Władimir Władimirow potwierdził pożar, nie podając szczegółów.

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Zakład ten odpowiada za przechowywanie, przeładunek i sprzedaż produktów naftowych poprzez zarówno dystrybucję zewnętrzną, jak i zaopatrzenie stacji benzynowych Lukoilu na południu oraz w centrum Rosji.

Później natomiast doniesiono o ataku dronów na Twer, gdzie również w ogniu stanąć miały magazyny ropy. Tam z kolei składowane są lekkie produkty naftowe, takie jak benzyna i olej napędowy, zasilające sieć 52 stacji paliw.

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Według rosyjskojęzycznej BBC minionej nocy drony atakowały również tankowce w Zatoce Taganroskiej.

"W pobliżu Taganrogu dwa tankowce zostały ponownie zaatakowane przez bezzałogowe statki powietrzne, doznały uszkodzeń mechanicznych. Nie było ofiar. Załogi tankowców zostały ewakuowane" - przekazał gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar.

Ukraińskie wojsko dotąd nie odniosło się do doniesień. Wcześniej Dowództwo Sił Operacji Specjalnych Ukrainy informowało, że w nocy z wtorku na środę drony trafiły dwie rafinerie ropy naftowej w Niżniekamsku. Rosjanie w wielu regionach swojego kraju mierzą się z kryzysem paliwowym, powstałym na skutek niszczenia rosyjskiej infrastruktury. Kijów zapowiadał kontynuowanie ataków.

Źródła: TSN, Kyiv Independent, Ukrinform





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