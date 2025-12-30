Wojna w Ukrainie
Powstała "szara strefa" na wojennej linii frontu. Ukraińcy ujawniają

Dawid Szczyrbowski

Rosyjscy żołnierze wkraczają na tyły przeciwnika i zajmują kolejne budynki w Hulajpolu w obwodzie zaporoskim. Specjaliści wskazują, że w mieście powstała tzw. szara strefa. - Nie ma już wyraźnej linii frontu - to ciągłe pole bitwy - tłumaczył rzecznik jednej z formacji. Ukraińcy nadal kontrolują znaczne obszary Hulajpola, ale Rosjanie zaczęli dominować tam pod względem liczebności.

Żołnierze idący przez zaśnieżone pole z bronią w gotowości, obok mapa z zaznaczonymi terytoriami: Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk, oraz miejscami intensywnych walk w ciągu ostatnich 24 godzin.
Wojna w Ukrainie. W Hulajpolu powstała "szara strefa" - donosi projekt DeepStateANDRIY ANDRIYENKO/OMAR ZAGHLOULAFP

Nowe informacje o sytuacji na froncie wojennym w okolicach Hulajpola w obwodzie zaporoskim przekazało Południowe Dowództwo Operacyjne Ukrainy.

Ukraińcy nadal utrzymują pozycje w większości miasta, ale sytuacja jest niezwykle dynamiczna. - Nie ma już wyraźnej linii frontu - to ciągłe pole bitwy - poinformował rzecznik formacji Władysław Wołoszyn.

Wojna w Ukrainie. W Hulajpolu Rosjanie przyjęli nową strategię. "Żyją obok siebie"

Z kolei projekt DeepState zakwalifikował Hulajpole jako "szarą strefę". Dominujący liczebnie Rosjanie z łatwością prowadzą tam działania propagandowe, np. kręcą filmy w centrum miasta.

Rosjanie i Ukraińcy żyją dosłownie obok siebie. - W niektórych przypadkach wojska ukraińskie i rosyjskie stacjonują na tej samej ulicy - ukraińscy żołnierze zajmują jeden budynek, a siły rosyjskie sąsiedni - tłumaczył Wołoszyn.

    Wobec ciągłych ataków Ukraińców Rosjanie przyjęli strategię infiltracji, czyli wkraczania na tyły przeciwnika i zajmowanie kolejnych budynków.

    - Właśnie w ten sposób wróg próbuje teraz zdobyć Hulajpole. Kiedy już zajmie budynek, niezwykle trudno go stamtąd wypędzić - zauważył rzecznik Południowego Dowództwa Operacyjnego Ukrainy.

    Hulajpole. Rosja nie składa broni, nawet 20 nalotów dziennie

    Zmiana strategii Rosji nie oznacza, że żołnierze Putina zaprzestali ataków. Według Władysława Wołoszyna wróg każdego dnia przeprowadza od 15 do 20 nalotów. Ponosi przy tym duże straty, sięgające od 250 do 300 wojskowych dziennie.

    27 grudnia świat obiegła informacja, że Hulajpole padło łupem najeźdźcy. Stosowny komunikat w tej sprawie miał otrzymać Władimir Putin. Ukraina ostrzega, że Rosja próbuje dezinformować opinię publiczną, a miasto nadal się broni.

    Położone w obwodzie zaporoskim Hulajpole przed wojną zamieszkiwało 12 tys. osób. Zaciekłe walki między stronami rozpoczęły się wiosną 2025 roku. W listopadzie DeepState informował o odkryciu potencjalnej zbrodni wojennej. Rosjanie podczas wycofywania się z tego obszaru mieli zabić pięciu ukraińskich jeńców.

    Źródło: The Kyiv Independent, DeepState

