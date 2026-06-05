W skrócie W czasie rozminowywania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Ukrainie doszło do poważnego incydentu, w którym rannych zostało kilku rosyjskich żołnierzy.

Trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia, a według strony ukraińskiej nie wpłynie ono na obowiązywanie kruchego rozejmu na tym obszarze.

Elektrownia w Zaporożu funkcjonuje obecnie tylko na jednej linii zewnętrznej o ograniczonej mocy, co może prowadzić do poważnych problemów w jej działaniu.

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Informację o incydencie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przekazała na platformie X.

"MAEA została poinformowana o poważnym incydencie, do którego doszło podczas dzisiejszej fazy rozminowywania (...) w pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu. W jego wyniku rannych zostało kilku rosyjskich żołnierzy" - czytamy w komunikacie.

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Ukraina - Rosja. Poważny incydent w pobliżu elektrowni atomowej w Zaporożu

Sprawa jest aktualnie przedmiotem dochodzenia. Strona ukraińska zapewniła agencję, że incydent nie wpłynie na obowiązywanie zawieszenia broni. Rozejm w tym regionie jest wyjątkowo kruchy - udało się go osiągnąć po tygodniach żmudnych negocjacji.

"Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi wzywa do zachowania maksymalnej powściągliwości wojskowej i pełnego przestrzegania rozejmu" - zaapelowała organizacja.

W przypadku wznowienia walk niemożliwa będzie naprawa uszkodzonej linii energetycznej o mocy 750 kilowoltów (kV), kluczowej dla prawidłowego funkcjonowania największej w Europie elektrowni jądrowej.

Problemy w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Masa awarii

Położony w Zaporożu obiekt od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie zmaga się z regularnymi przerwami w dostawach prądu. W piątek doszło do kolejnej utraty zewnętrznego zasilania.

Aktualnie działanie elektrowni opiera się wyłącznie na jednej linii zewnętrznej o ograniczonej mocy 330 kV. Ta została odłączona w związku z informacjami o atakach na dwie stacje elektroenergetyczne położone po drugiej stronie Dniepru.

Tego typu incydenty mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń w działaniu elektrowni.

"Przywrócenie linii 'Dniprovska' o napięciu 750 kV byłoby ważnym, pozytywnym krokiem w kierunku bezpieczeństwa jądrowego, które leży w żywotnym interesie nas wszystkich" - podkreślono w komunikacie MAEA.





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