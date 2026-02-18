Poważne problemy Rosji na Bałtyku. Takiej sytuacji nie było od 15 lat
Rekordowe oblodzenie w najważniejszych rosyjskich portach nad Morzem Bałtyckim może doprowadzić do znacznego ograniczenia eksportu surowców - donosi agencja Bloomberga. Zatoka Fińska, przez którą drogą morską przepływa około 40 proc. rosyjskiej ropy, jest obecnie niemal całkowicie pokryta lodem. Moskwie brakuje specjalistycznych jednostek do przeprawy w takich warunkach.
W skrócie
- Oblodzenie Zatoki Fińskiej powoduje znaczne ograniczenia w rosyjskich portach na Bałtyku.
- Rosja wycofuje lodołamacze z Arktyki do Zatoki Fińskiej, gdyż brakuje jednostek o wzmocnionych kadłubach, a powierzchnia lodu stale się powiększa.
- Eksport ropy z Primorska w pierwszej połowie lutego spadł o jedną trzecią w porównaniu do 2025 roku i o 50 procent względem 2024 roku.
Terminal naftowy Primorsk i port Wysock w obwodzie leningradzkim zakazały wejścia do portu bez eskorty lodołamacza statkom nieposiadającym klasy lodowej, która określa stopień wzmocnienia kadłuba i moc silnika umożliwiające żeglugę w warunkach zalodzenia.
Agencja Bloomberga powołuje się przy tym na zarządzenia administracji portowej tego regionu w Rosji. Z informacji wynika, że czas oczekiwania statków w kolejce wydłużył się już o 5-7 dni.
Rosja ma poważne problemy na Morzu Bałtyckim. Wycofuje lodołamacze z Arktyki
Według głównego synoptyka Petersburga Aleksandra Kolesowa powierzchnia pokryta lodem stale się powiększa. W poście na Telegramie przekazał on, że ostatnio takie warunki pogodowe obserwowano w 2010 i 2011 roku.
Bloomberg zaznacza, że sytuację Rosji komplikuje dotkliwy brak tankowców o wzmocnionych kadłubach, co już doprowadziło do opóźnień w dostawach ropy naftowej i paliwa.
"Największy zasięg lodu pokrywającego centralną część Morza Bałtyckiego zaobserwowano zimą 2002-2003, choć przypadał on na marzec. Były to najpiękniejsze pola lodowe ostatnich dekad. Jednak najbardziej zbliżone do tegorocznej pokrywy lodowej są luty 2010 i 2011 roku, w czasie których lodu było nawet nieco więcej niż obecnie i również sięgał on centralnej części Bałtyku" - pisał Kolesow.
Bloomberg informuje, że aby ustabilizować sytuację, Rosja wycofuje lodołamacze "Sibir" i "Murmańsk" z Arktyki. Celem tych działań jest zgromadzenie do końca lutego floty sześciu tego typu jednostek w Zatoce Fińskiej. Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Transportu ostrzegło operatorów statków o konieczności uwzględnienia trudnych warunków podczas planowania rejsów.
Rosja rozważa zamknięcie portów w Zatoce Fińskiej. Eksport ropy spada
Jeśli grubość lodu wzrośnie o kolejne 5 centymetrów (do 30-50 cm), porty Ust-Ługa, Primorsk i Wysock planują od 1 marca całkowicie zakazać wejścia do portu statkom bez klasy lodowej, niezależnie od posiadanej eskorty. Rosyjskie ministerstwo prognozuje taki poziom zmrożenia już w najbliższych tygodniach.
"Obecnie nie wiadomo, jak te ograniczenia wpłyną na handel ropą naftową. W poniedziałek w tym rejonie znajdowały się 23 tankowce, z czego trzy z nich dotarły tylko w zeszłym tygodniu, a jeszcze nie zostały załadowane" - pisze Bloomberg.
Agencja podaje, że eksport ropy z Primorska w pierwszej połowie lutego spadł do 490 tys. baryłek dziennie. To o jedną trzecią mniej niż w 2025 roku i o 50 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2024 roku.