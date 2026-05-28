W skrócie Ambasador Rosji w Warszawie zaapelował do Polski o poważne potraktowanie ostrzeżeń dotyczących ewakuacji zagranicznych dyplomatów w związku z planowanymi atakami na Kijów.

Podczas spotkania w polskim MSZ obie strony przedstawiły swoje stanowiska dotyczące oświadczenia rosyjskiego MSZ w sprawie ataków odwetowych na obiekty wojskowe w Kijowie po ataku na Starobielsk.

Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, twierdząc, że ukraińska armia zaatakowała cywilne obiekty w Starobielsku, czemu zaprzecza Ukraina wskazując na obecność obiektów wojskowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Odpowiedź Gierogija Michno skierowana do polskich władz została opublikowana przez ambasadę Rosji w Polsce na jej profilu na kanale Telegram. "Ambasador Rosji wezwał stronę polską do jak najpoważniejszego potraktowania zawartego w wyżej wymienionym oświadczeniu MSZ Rosji ostrzeżenia o konieczności zapewnienia ewakuacji personelu dyplomatycznego z Kijowa" - czytamy we wpisie placówki dyplomatycznej.

Jak donosi propagandowa kremlowska agencja TASS, podczas rozmowy z przedstawicielem polskiego MSZ, na którą ambasador został zaproszony 26 maja, miał on ocenić oficjalne stanowisko Warszawy, odrzucając "absurdalne i bezpodstawne oskarżenia pod adresem rosyjskich sił zbrojnych o rzekome przeprowadzanie 'celowych' ataków na infrastrukturę cywilną".

Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Jest stanowisko Moskwy

W trakcie spotkania obie strony miały - zdaniem rosyjskiej ambasady - przestawić swój punkt widzenia dotyczący oświadczenia rosyjskiego MSZ związanego z "atakami odwetowymi na obiekty wojskowe w Kijowie po ataku armii ukraińskiej na Starobielsk".

Rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór przekazał wcześniej, że "nie może być zgody" na groźby wysuwane przez Moskwę. - My bardzo jasno podkreślamy, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację wojenną, to oznacza, że zasięg tych celów powinien był ograniczony do militarnych - zauważył rzecznik MSZ.

Ataki na Kijów. Rosja wezwała zagranicznych ambasadorów do ewakuacji

- Ambasador usłyszał od nas bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych - podkreślił Wewiór. Podobne wezwania otrzymali również ambasadorzy rosyjscy w innych stolicach europejskich.

Zapowiadane przez Władimira Putina ataki na Kijów mają być - zdaniem Kremla - odwetem za ukraińskie uderzenia na Starobielsk w kontrolowanym przez Rosjan obwodzie ługańskim. Moskwa twierdzi, że Kijów celowo zaatakował obiekty cywilne - szkołę zawodową oraz przylegający do niej akademik.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Strona ukraińska odpiera te zarzuty twierdząc, że wbrew twierdzeniom Rosjan w okolicy znajdowały się obiekty wojskowe, w tym kwatera główna jednej z jednostek armii państwa agresora.





"Minister Żurek zrobi wszystko". Jabłoński o potencjalnych procesach Romanowskiego i Ziobry Polsat News Polsat News