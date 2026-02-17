W skrócie Ukraińskie wojska odzyskały 201 kilometrów kwadratowych okupowanych przez Rosję w ciągu pięciu dni.

Decyzja Elona Muska o ograniczeniu działania systemu Starlink przyczyniła się do osłabienia rosyjskiej komunikacji na froncie.

Rosjanie testują balon Baraż-1 jako alternatywę dla Starlink, aby przywrócić łączność na froncie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z analizy danych ISW przez AFP wynika, że od środy do niedzieli ukraińskie wojska odzyskały zauważalną część swoich terytoriów. Obszar 201 kilometrów kwadratowych jest porównywalny do zdobyczy Rosjan przez cały grudzień. To też największy "terytorialny" sukces Kijowa od kontrofensywy przeprowadzonej w czerwcu 2023 roku.

"Ukraińskie kontrataki najprawdopodobniej wykorzystują niedawne zablokowanie dostępu sił rosyjskich do systemu Starlink. Według rosyjskich milblogerów (blogerów zajmujących się tematyką wojskową - red.) powoduje to problemy z komunikacją oraz dowodzeniem i kontrolą na polu bitwy" - ocenia Instytut Studiów nad Wojną.

Wojna w Ukrainie. Kijów zdobywa przewagę. Zaważyła decyzja Muska

Sytuacja na froncie zmieniła się diametralnie, po tym jak 5 lutego szef SpaceX Elon Musk porozumiał się z ukraińskimi władzami. Od tego momentu na terytorium kraju mogą działać jedynie urządzenia zarejestrowane przez Ukraińców. Rosjanie stracili dostęp do sieci na ponad 1000-kilometrowej linii frontu.

W Interii informowaliśmy, że po wyłączeniu terminali Starlink w szeregach Rosjan wybuchła panika, co poskutkowało zmniejszeniem się częstotliwości ostrzałów. Brak łączności uniemożliwił dowódcom koordynację ataków, a z relacji rosyjskich blogerów wynikało, że agresorzy ostrzeliwują własne pozycje.

"Bez stabilnej łączności na linii frontu zaczyna się chaos" - komentował ruch partyzancki Atesz. "Zależność Rosji od technologii cywilnych obróciła się przeciwko niej. Gdy znika komunikacja, dowodzenie się załamuje, a wojska zaczynają niszczyć same siebie".

Zwrot na froncie. Ile Ukrainy kontrolują Rosjanie?

Od momentu zawarcia porozumienia na linii Kijów-Musk, Rosjanie posunęli się naprzód tylko 9 lutego. W pozostałych dniach górą byli Ukraińcy.

"Odzyskane tereny znajdują się głównie około 80 kilometrów na wschód od miasta Zaporoże, na obszarze, na którym wojska rosyjskie poczyniły znaczne postępy od lata 2025 roku" - dodaje AFP.

W połowie lutego Moskwa kontrolowała 19,5 proc. Ukrainy. W zeszłym roku było to 18,6 proc. Agencja zauważa jednak, że ok. 7 proc. było pod kontrolą Rosji jeszcze przed rozpoczęciem inwazji w lutym 2022 r. Chodzi o Krym i część Donbasu.

Starlink kontra Baraż-1. Rosja przeprowadziła testy

Rosjanie mają plan zastąpienia systemu Starlink przez Baraż-1. Balon stratosferyczny opracowany we współpracy z Moskiewskim Uniwersytetem Technicznym będzie w stanie wznieść nadajniki telekomunikacyjne na wysokość 20 kilometrów.

Według prokremlowskiej agencji TASS pierwsze testy urządzenia odbyły się w ostatni czwartek.

Zagrożenie związane z nowym urządzeniem zauważył doradca ministra obrony Ukrainy ds. technologii obronnych Serhij "Flash" Bezkrestnow. Polecił on, by do zestrzeliwania takich obiektów używać systemów obrony powietrznej S-300.

Źródło: AFP

Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowej Polsat News Polsat News