Potężny zastrzyk finansowy dla Ukrainy. Uruchomiono ogromną transzę

W skrócie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy, umożliwiając wypłatę około 690 milionów dolarów.

Nowa transza zwiększa łączną sumę środków przekazanych w ramach programu do około 2,2 miliarda dolarów, przy czym cały program EFF ma opiewać na 15,6 miliarda dolarów.

Realizacja warunków programu przez Ukrainę została uznana za ogólnie zadowalającą, mimo opóźnień w niektórych reformach oraz niespełnienia celu rezerw netto na koniec czerwca.

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Poniedziałkowa decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) była ostatnim warunkiem uruchomienia kolejnej części środków pomocowych dla Kijowa. W czerwcu zarząd Funduszu i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w tej sprawie.

Najnowsze dofinansowanie zwiększa łączną kwotę wypłat w ramach programu do około 2,2 miliarda dolarów.

Ukraina otrzyma potężny zastrzyk pieniędzy. Decyzja MFW

W ramach czteroletniego programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania (EFF) Ukraina ma łącznie otrzymać 15,6 mld dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez MFW, czy zgodnie z zapisami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.

Władze Funduszu uargumentowały swoją decyzję, tłumacząc, że Kijów utrzymał makroekonomiczną i finansową stabilność pomimo wojny z Rosją. Jak stwierdziły, realizacja warunków programu była "ogólnie zadowalająca" - wszystkie ilościowe kryteria ustalone na koniec marca oraz cele orientacyjne zostały spełnione.

Ukrainie nie udało się jednak osiągnąć celu ustalonego na koniec czerwca w zakresie rezerw międzynarodowych netto. MFW wskazał jednak, że jest to związane przede wszystkim z trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie i z nasileniem rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę.

Wojna w Ukrainie. Ogromne pieniądze dla Kijowa

"Wdrażanie reform uległo spowolnieniu, a kilka celów strukturalnych zostało zrealizowanych z opóźnieniem lub nie udało się ich zrealizować" - przyznano w oświadczeniu MFW.

Przedstawiciele Kijowa i MFW, świadomi problemów z realizacją poszczególnych warunków, już w czerwcu doszli do wstępnego porozumienia w tej sprawie. Uzgodniono wtedy zmieniony harmonogram wdrażania reform, działań naprawczych mających na celu usunięcie odchyleń w realizacji programu oraz dodatkowych zobowiązań politycznych.

Źródło: Reuters





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