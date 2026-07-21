Potężny zastrzyk finansowy dla Ukrainy. Uruchomiono ogromną transzę
Ukraina otrzyma kolejną transzę międzynarodowej pomocy finansowej. Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego poinformował, że zakończył przegląd warunków finansowania dla Kijowa, co było ostatnim krokiem do uruchomienia kolejnej transzy. Ukraińcy otrzymają dzięki temu ok. 690 mln dolarów.
W skrócie
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy, umożliwiając wypłatę około 690 milionów dolarów.
- Nowa transza zwiększa łączną sumę środków przekazanych w ramach programu do około 2,2 miliarda dolarów, przy czym cały program EFF ma opiewać na 15,6 miliarda dolarów.
- Realizacja warunków programu przez Ukrainę została uznana za ogólnie zadowalającą, mimo opóźnień w niektórych reformach oraz niespełnienia celu rezerw netto na koniec czerwca.
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Poniedziałkowa decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) była ostatnim warunkiem uruchomienia kolejnej części środków pomocowych dla Kijowa. W czerwcu zarząd Funduszu i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w tej sprawie.
Najnowsze dofinansowanie zwiększa łączną kwotę wypłat w ramach programu do około 2,2 miliarda dolarów.
Ukraina otrzyma potężny zastrzyk pieniędzy. Decyzja MFW
W ramach czteroletniego programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania (EFF) Ukraina ma łącznie otrzymać 15,6 mld dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez MFW, czy zgodnie z zapisami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.
Władze Funduszu uargumentowały swoją decyzję, tłumacząc, że Kijów utrzymał makroekonomiczną i finansową stabilność pomimo wojny z Rosją. Jak stwierdziły, realizacja warunków programu była "ogólnie zadowalająca" - wszystkie ilościowe kryteria ustalone na koniec marca oraz cele orientacyjne zostały spełnione.
Ukrainie nie udało się jednak osiągnąć celu ustalonego na koniec czerwca w zakresie rezerw międzynarodowych netto. MFW wskazał jednak, że jest to związane przede wszystkim z trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie i z nasileniem rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę.
Wojna w Ukrainie. Ogromne pieniądze dla Kijowa
"Wdrażanie reform uległo spowolnieniu, a kilka celów strukturalnych zostało zrealizowanych z opóźnieniem lub nie udało się ich zrealizować" - przyznano w oświadczeniu MFW.
Przedstawiciele Kijowa i MFW, świadomi problemów z realizacją poszczególnych warunków, już w czerwcu doszli do wstępnego porozumienia w tej sprawie. Uzgodniono wtedy zmieniony harmonogram wdrażania reform, działań naprawczych mających na celu usunięcie odchyleń w realizacji programu oraz dodatkowych zobowiązań politycznych.
Źródło: Reuters