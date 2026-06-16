W skrócie Ukraińska armia przeprowadziła atak na rafinerię ropy naftowej w obwodzie moskiewskim, powodując pożar i widoczne słupy dymu nad okolicą.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległ obiekt moskiewskiej rafinerii ropy naftowej, a rosyjskie służby ratunkowe pracowały na miejscu zdarzenia.

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego wprowadziła ograniczenia na czterech lotniskach w związku z zaistniałą sytuacją.

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Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku na rafinerię ropy naftowej w obwodzie moskiewskim. Do uderzenia doszło około 500 kilometrów od granicy.

"Rosję należy zmusić do zakończenia wojny przeciwko naszemu narodowi. A ukraińska broń dalekiego rażenia jest jednym z ważnych elementów takiej presji" - zaznaczył.

Ukraina uderzyła w obwodzie moskiewskim. Celem rafineria ropy naftowej

Ukraiński prezydent podkreślił jednocześnie, że atak na moskiewską rafinerię "to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki i na przedłużanie wojny, która musi się skończyć".

Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać wybuch, rozprzestrzeniający się ogień oraz słupy dymu nad okolicą.

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Wcześniej atak potwierdził mer Moskwy Siergiej Sobianin, który opublikował oświadczenie. "Od 24 godzin trwa atak wrogich dronów na Moskwę. Jeden z nich uszkodził obiekt MNPZ (moskiewskiej rafinerii ropy naftowej - red.). Nikt nie został ranny. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe" - napisał na Telegramie.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że od godz. 20 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek zniszczono 172 bezzałogowe statki powietrzne.

Atak można traktować w kategoriach riposty. Kilkadziesiąt godzin wcześniej Rosja przeprowadziła nalot na Kijów. Uszkodzono m.in. zabytkową Ławrę Peczerską. Prawosławny klasztor jest wpisany na listę UNESCO.

Wojna w Ukrainie. Atak dronów, ograniczenia na czterech lotniskach

Portal Ukraińska Prawa, powołując się na doniesienia naocznych świadków i zdjęcia w mediach, poinformował, że trafiony zakład znajduje się w odległości około 15 kilometrów od Kremla.

Ze względu na sytuację rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) podjęła decyzją o wprowadzeniu ograniczeń na lotniskach Domodiedowo, Szeremietiewo, Wnukowo i Żukowskij.

Moskiewska rafineria ropy naftowej to największe przemysłowe przedsiębiorstwo rafinacji ropy naftowej w obwodzie moskiewskim. Zakład zaspokaja około jedną trzecią zapotrzebowania stołecznego miasta na paliwo oraz dostarcza naftę lotniczą na rosyjskie lotniska. Możliwości przetwórcze zakładu wynoszą 11-12 milionów ton ropy rocznie.





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