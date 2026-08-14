W skrócie W Kramatorsku w ciągu pół godziny przeprowadzono osiem nalotów, w wyniku których zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych.

W porcie Ust-Ługa doszło do pożaru po ataku dronów, co potwierdziły rosyjskie źródła i agencja Reutera.

Na Łotwie i w Finlandii ogłoszono alarmy oraz ograniczenia ze względu na zagrożenie dronowe w przestrzeni NATO.

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Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk w obwodzie donieckim nastąpił w czwartek wieczorem. "Między 20.30 a 20.56 Rosjanie zaatakowali Kramatorsk i wieś Biłeńke osiem razy. Wcześniej wróg używał bomb powietrznych" - napisał na Telegramie Wadym Fiłaszkin, szef obwodowej administracji.

Rosja zadała cios. Seria nalotów na Kramatorsk

Wskutek nalotów w Kramatorsku odnotowano uszkodzenia budynków mieszkalnych, prowadzona jest analiza stanu pozostałej infrastruktury.

Lokalne władze informują o śmierci co najmniej jednej osoby. Kolejnych 15 jest rannych - podaje agencja Ukrinform. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans poszkodowanych może ulec zmianie.

"Wszystkie odpowiedzialne służby działają na miejscu. Udzielamy pomocy ofiarom i ustalamy ostateczne konsekwencje ostrzału" - przekazał Fiłaszkin.

Wojna w Ukrainie. Atak dronowy na rosyjski port Ust-Ługa

Agencja Reutera podaje, że w nocy z czwartku na piątek odnotowano pożar w rosyjskim porcie Ust-Ługa w Zatoce Fińskiej, części Morza Bałtyckiego. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko wyjaśnił, że drony zaatakowały port.

Port Ust-Ługa jest jednym z kluczowych w Rosji pod względem gospodarczym i strategicznym. Łączy się z rosyjskim zapleczem przemysłowym, a także stanowi punkt eksportowy produktów energetycznych, w tym ropy.

W ostatnich tygodniach port był już celem ukraińskich nalotów.

Drony w przestrzeni NATO. Łotwa i Finlandia zaalarmowane

Około godz. 3 nad ranem w piątek alarm powietrzny ogłosiła także Łotwa. Tamtejsze siły zbrojne poinformowały później o zestrzeleniu przez sojusznicze myśliwce drona, który wtargnął w przestrzeń NATO.

Mniej więcej w tym samym czasie Finlandia wprowadziła ograniczenie ruchu lotniczego i morskiego w Zatoce Fińskiej. Powodem jest potencjalne zagrożenie dronowe.

Źródła: Reuters, Ukrinform



