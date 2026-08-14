Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Potężny nalot Rosji na przyfrontowe miasto. Tragiczny bilans ataku

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosjanie w ciągu pół godziny przeprowadzili osiem nalotów na ukraiński Kramatorsk. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 15 zostało rannych. Kijów w odpowiedzi zadał cios rywalowi. Jak relacjonuje agencja Reutera, doszło do wielkiego pożaru w strategicznym porcie Ust-Ługa.

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Płonący budynek po eksplozji w Kramatorsku, ogień wydobywa się z górnych pięter, zniszczone auta na parkingu.
Zniszczenia po ataku Rosji na ukraiński Kramatorsk w obwodzie donieckimX.com/Anton Gerashchenkomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Kramatorsku w ciągu pół godziny przeprowadzono osiem nalotów, w wyniku których zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych.
  • W porcie Ust-Ługa doszło do pożaru po ataku dronów, co potwierdziły rosyjskie źródła i agencja Reutera.
  • Na Łotwie i w Finlandii ogłoszono alarmy oraz ograniczenia ze względu na zagrożenie dronowe w przestrzeni NATO.
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Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk w obwodzie donieckim nastąpił w czwartek wieczorem. "Między 20.30 a 20.56 Rosjanie zaatakowali Kramatorsk i wieś Biłeńke osiem razy. Wcześniej wróg używał bomb powietrznych" - napisał na Telegramie Wadym Fiłaszkin, szef obwodowej administracji.

Rosja zadała cios. Seria nalotów na Kramatorsk

Wskutek nalotów w Kramatorsku odnotowano uszkodzenia budynków mieszkalnych, prowadzona jest analiza stanu pozostałej infrastruktury.

Lokalne władze informują o śmierci co najmniej jednej osoby. Kolejnych 15 jest rannych - podaje agencja Ukrinform. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans poszkodowanych może ulec zmianie.

"Wszystkie odpowiedzialne służby działają na miejscu. Udzielamy pomocy ofiarom i ustalamy ostateczne konsekwencje ostrzału" - przekazał Fiłaszkin.

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Wojna w Ukrainie. Atak dronowy na rosyjski port Ust-Ługa

Agencja Reutera podaje, że w nocy z czwartku na piątek odnotowano pożar w rosyjskim porcie Ust-Ługa w Zatoce Fińskiej, części Morza Bałtyckiego. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko wyjaśnił, że drony zaatakowały port.

Port Ust-Ługa jest jednym z kluczowych w Rosji pod względem gospodarczym i strategicznym. Łączy się z rosyjskim zapleczem przemysłowym, a także stanowi punkt eksportowy produktów energetycznych, w tym ropy.

W ostatnich tygodniach port był już celem ukraińskich nalotów.

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Drony w przestrzeni NATO. Łotwa i Finlandia zaalarmowane

Około godz. 3 nad ranem w piątek alarm powietrzny ogłosiła także Łotwa. Tamtejsze siły zbrojne poinformowały później o zestrzeleniu przez sojusznicze myśliwce drona, który wtargnął w przestrzeń NATO.

Mniej więcej w tym samym czasie Finlandia wprowadziła ograniczenie ruchu lotniczego i morskiego w Zatoce Fińskiej. Powodem jest potencjalne zagrożenie dronowe.

Źródła: Reuters, Ukrinform

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