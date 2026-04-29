W skrócie Rosja poinformowała o nocnym ataku ukraińskich dronów na obiekty przemysłowe w Orsku i Permie, w wyniku których wybuchły pożary.

Celem ataku były instalacje związane z sektorem naftowym, m.in. przepompownia ropy firmy Transnieft oraz rafineria "Orsknieftieorgsintez".

Rosyjskie i ukraińskie władze poinformowały o zestrzeleniu licznych dronów, które atakowały obiekty po obu stronach konfliktu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjskie władze Poinformowano o atakach z użyciem dronów na infrastrukturę w Orsku w obwodzie orenburskim oraz w Permie, na terenie Kraju Permskiego. Obie te miejscowości leżą ponad 1500-1800 kilometrów od granicy z Ukrainą. Zgodnie z relacjami rosyjskich kanałów informacyjnych doszło do pożarów na terenach zakładów przemysłowych.

"Pracownicy zostali ewakuowani, nie zanotowano ofiar" - poinformował na Telegramie gubernator Kraju Permskiego Dmitrij Machonin. Na miejscu ma trwać akcja służb ratowniczych.

Ukraiński portal Militarnyj podał, powołując się na relacje świadków, że celem ataku była przepompownia ropy należąca do firmy Transnieft, w pobliżu miasta Perm. Pożar miał objąć m.in. zbiorniki z ropą naftową.

Atak dronów na Rosję. Ukraina uderzyła w zakłady naftowe

Z kolei w Orsku celem ataku miała być rafineria "Orsknieftieorgsintez", uznawana za jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Mer miasta Artiom Worobiow ostrzegł mieszkańców przed zagrożeniem i zaapelował, by nie wychodzili z domów oraz nie zbliżali się do okien.

Rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja wprowadziła tymczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska w Orsku oraz kilku innych portów lotniczych na terenie kraju. Nie podano, jak długo mają obowiązywać restrykcje.

Zakład "Orsknieftieorgsintez" należy do holdingu ForteInvest, powiązanego z grupą Safmar Michaiła Gucerijewa. Rafineria przerabia około sześć milionów ton ropy rocznie i produkuje m.in. benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz bitum. Obiekt był już atakowany jesienią 2025 roku.

Ukraina zaatakowała zachód Rosji. Moskwa zestrzeliła drony

Według rosyjskiego resortu obrony w nocy z wtorku na środę zestrzelono łącznie 98 ukraińskich bezzałogowców nad kilkoma obwodami zachodniej części Rosji, m.in. woroneskim, kurskim, biełgorodzkim, rostowskim i astrachańskim.

Miały zostać zniszczone także trzy drony nawodne, które atakowały port wojenny w Sewastopolu na Krymie.

Ukraińska armia poinformowała o zestrzeleniu 154 ze 170 dronów, jakimi Rosja minionej doby atakowała Ukrainę.

Źródło: Ukrainska Prawda, Meduza

