Potężny cios w największy port Rosji nad Morzem Czarnym. Infrastruktura w ogniu

W skrócie Ukraina zaatakowała port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, uszkadzając fregatę rakietową "Admirał Makarow", platformę "Siwasz" oraz budynki mieszkalne.

W wyniku ataku rannych zostało co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci, a uszkodzono sześć budynków mieszkalnych i dwa domy, co przekazał gubernator Wieniamin Kondratjew.

W sieci pojawiło się nagranie z momentu ataku. Wcześniej uderzenia na Noworosyjsk miały miejsce m.in. 2 marca, również powodując zniszczenia portowej infrastruktury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

The Kyiv Independent poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w mieście portowym Noworosyjsk nad Morzem Czarnym w Rosji doszło do eksplozji. Mieszkańcy twierdzą, że drony zaatakowały terminal naftowy i uszkodziły budynek mieszkalny.

Doniesienia te, powołując się na relacje naocznych świadków, potwierdziła niezależna rosyjska agencja Astra. Z jej informacji wynika, że Ukraińcy uderzyli w kompleks przeładunkowy Szescharis, będący największym terminalem naftowym w południowej Rosji.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w największy terminal naftowy w południowej Rosji

Agencja Exilenova Plus dodała także, że najbardziej intensywny pożar rozpętał się na pierwszym molo terminalu. Drugie molo również miało zostać uszkodzone w wyniku ataku. Ponadto Ukraińcy uderzyli w sprzęt komputerowy, który służył do sterowania całym obiektem.

Z kolei gubernator kraju krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew potwierdził, że w Noworosyjsku rannych zostało osiem osób, w tym dwoje dzieci, a uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy.

Kondratjew dodał ponadto, że ze względu na atak w innych miastach regionu, w tym m.in. w Soczi, wprowadzony został stan najwyższej gotowości.

Według agencji Astra pożary odnotowano także w innej dzielnicy Noworosyjska. Mapy opublikowane przez system NASA Fire Information for Resource Management System wskazują, że pożary pojawiły się w porcie między godz. 1.57 a 3.35 czasu lokalnego.

Rosja. Zaatakowano też fregatę rakietową i platformę naftową

Dodajmy, że w trakcie uderzenia zaatakowany został nie tylko sam port, ale także fregata rakietowa i platforma wiertnicza. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na wpis Roberta "Madiara" Browdiego na Telegramie - dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy - celem była fregata "Admirał Makarow" oraz platforma "Siwasz". W sieci pojawiło się ponadto nagranie z momentu uderzenia.

Wcześniej podawano, że chodzi o jednostkę "Admirał Grigorowicz", ale tę informację skorygowano.

Rozwiń

Przypomnijmy, że Noworosyjsk stał się kluczową bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej po tym, jak wiele statków zostało tam przeniesionych w wyniku wielokrotnych ukraińskich ataków na okupowany Krym.

Wcześniej do ataku na port w Noworosyjsku doszło 2 marca. Wówczas - podobnie jak zeszłej nocy - uszkodzeniu uległa infrastruktura portu, okręty wojenne oraz środki obrony powietrznej. Ponadto sześć z siedmiu ramion przeładunkowych do napełniania ropą zostało poważnie zniszczonych.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Kijów podkreśla, że regularne ataki na infrastrukturę portową i wojskową w głębi Rosji oraz na terenach okupowanych mają na celu ograniczenie możliwości Moskwy w zakresie kontynuowania wojny. Według obliczeń Bloomberga ponawiane ataki z użyciem dronów spowodowały, że w marcu rosyjski eksport ropy drogą morską spadł do najniższego poziomu od dwóch miesięcy.

Źródła: The Kyiv Independent, Reuters

