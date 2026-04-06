Potężny cios w największy port Rosji nad Morzem Czarnym. Infrastruktura w ogniu
Ukraina zaatakowała port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym w Rosji - informują zagraniczne media. Na terenie miasta znajduje się największy terminal naftowy na południu kraju. W wyniku uderzenia zaatakowana została fregata rakietowa "Admirał Makarow" oraz platforma "Siwasz".
W skrócie
- Ukraina zaatakowała port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, uszkadzając fregatę rakietową "Admirał Makarow", platformę "Siwasz" oraz budynki mieszkalne.
- W wyniku ataku rannych zostało co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci, a uszkodzono sześć budynków mieszkalnych i dwa domy, co przekazał gubernator Wieniamin Kondratjew.
- W sieci pojawiło się nagranie z momentu ataku. Wcześniej uderzenia na Noworosyjsk miały miejsce m.in. 2 marca, również powodując zniszczenia portowej infrastruktury.
The Kyiv Independent poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w mieście portowym Noworosyjsk nad Morzem Czarnym w Rosji doszło do eksplozji. Mieszkańcy twierdzą, że drony zaatakowały terminal naftowy i uszkodziły budynek mieszkalny.
Doniesienia te, powołując się na relacje naocznych świadków, potwierdziła niezależna rosyjska agencja Astra. Z jej informacji wynika, że Ukraińcy uderzyli w kompleks przeładunkowy Szescharis, będący największym terminalem naftowym w południowej Rosji.
Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w największy terminal naftowy w południowej Rosji
Agencja Exilenova Plus dodała także, że najbardziej intensywny pożar rozpętał się na pierwszym molo terminalu. Drugie molo również miało zostać uszkodzone w wyniku ataku. Ponadto Ukraińcy uderzyli w sprzęt komputerowy, który służył do sterowania całym obiektem.
Z kolei gubernator kraju krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew potwierdził, że w Noworosyjsku rannych zostało osiem osób, w tym dwoje dzieci, a uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy.
Kondratjew dodał ponadto, że ze względu na atak w innych miastach regionu, w tym m.in. w Soczi, wprowadzony został stan najwyższej gotowości.
Według agencji Astra pożary odnotowano także w innej dzielnicy Noworosyjska. Mapy opublikowane przez system NASA Fire Information for Resource Management System wskazują, że pożary pojawiły się w porcie między godz. 1.57 a 3.35 czasu lokalnego.
Rosja. Zaatakowano też fregatę rakietową i platformę naftową
Dodajmy, że w trakcie uderzenia zaatakowany został nie tylko sam port, ale także fregata rakietowa i platforma wiertnicza. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na wpis Roberta "Madiara" Browdiego na Telegramie - dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy - celem była fregata "Admirał Makarow" oraz platforma "Siwasz". W sieci pojawiło się ponadto nagranie z momentu uderzenia.
Wcześniej podawano, że chodzi o jednostkę "Admirał Grigorowicz", ale tę informację skorygowano.
Przypomnijmy, że Noworosyjsk stał się kluczową bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej po tym, jak wiele statków zostało tam przeniesionych w wyniku wielokrotnych ukraińskich ataków na okupowany Krym.
Wcześniej do ataku na port w Noworosyjsku doszło 2 marca. Wówczas - podobnie jak zeszłej nocy - uszkodzeniu uległa infrastruktura portu, okręty wojenne oraz środki obrony powietrznej. Ponadto sześć z siedmiu ramion przeładunkowych do napełniania ropą zostało poważnie zniszczonych.
Kijów podkreśla, że regularne ataki na infrastrukturę portową i wojskową w głębi Rosji oraz na terenach okupowanych mają na celu ograniczenie możliwości Moskwy w zakresie kontynuowania wojny. Według obliczeń Bloomberga ponawiane ataki z użyciem dronów spowodowały, że w marcu rosyjski eksport ropy drogą morską spadł do najniższego poziomu od dwóch miesięcy.
Źródła: The Kyiv Independent, Reuters