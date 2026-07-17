Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Potężny cios dla Rosji. Ukraińcy zniszczyli bombowiec strategiczny

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zniszczyły rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95 na lotnisku w Engelsie w obwodzie saratowskim - poinformował Wołodymyr Zełenski. Według władz w Kijowie maszyna była wykorzystywana do przeprowadzania ataków rakietowych na Ukrainę. "Dziękuję naszym wojskowym za celność" - napisał prezydent Ukrainy na platformie X i wspomniał o atakach na rosyjski przemysł naftowy.

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Satelitarne zdjęcie dwóch samolotów na płycie lotniska w Engelsie, otoczonych przez pojazdy i ludzi.
Zdjęcie satelitarne bombowca Tu-95 na lotnisku w Engelsie (zdj. ilustracyjne)Associated PressEast News

W skrócie

  • Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyły rosyjski bombowiec Tu-95, który według strony ukraińskiej był używany do ataków rakietowych na Ukrainę.
  • Według przekazanych informacji, bombowiec został poważnie uszkodzony, a zdarzenie miało miejsce na lotnisku w Engelsie, które jest regularnie celem ataków.
  • W czerwcu i lipcu 2026 roku Ukraina nasiliła uderzenia na rosyjską infrastrukturę paliwową oraz elementy logistyki eksportowej, mające ograniczyć potencjał militarny Rosji.
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Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zniszczyły rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95 na lotnisku w Engelsie w obwodzie saratowskim - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według władz w Kijowie maszyna była wykorzystywana do przeprowadzania ataków rakietowych na Ukrainę.

Zełenski w serwisie podziękował ukraińskim służbom i wojsku za skuteczne działania wymierzone w rosyjskie cele wojskowe i gospodarcze.

"Dziękuję naszym wojskowym za celność. Ponownie udane były dalekobieżne sankcje przeciwko Rosji za tę wojnę - napisał prezydent Ukrainy. Jak podkreślił, lotnisko znajduje się w odległości około 800 kilometrów od granicy państwowej Ukrainy.

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Dodał również, że ukraińskie siły przeprowadziły uderzenia na rosyjską infrastrukturę paliwową oraz cele znajdujące się na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy.

"Sprawiedliwie i aktywnie się bronimy. Były również trafienia ze strony Sił Obrony Ukrainy w obiekty rosyjskiego przemysłu naftowego oraz w wyznaczone cele na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Zwiększamy cenę dla Rosji za agresję przeciwko naszemu państwu i ludziom. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - podkreślił.

Rosja. Bombowiec Tu-95 poważnie uszkodzony podczas operacji SBU

Informacje o zniszczeniu bombowca Tu-95 na lotnisku w Engelsie przekazali prezydent Wołodymyr Zełenski we wpisie opublikowanym na platformie X oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Strona rosyjska nie odniosła się dotychczas do tych doniesień.

Według przekazanych informacji rosyjska maszyna doznała poważnych uszkodzeń. Jak podano, całkowicie odpadła jej część ogonowa. Samoloty Tu-95 są regularnie wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo do przeprowadzania zmasowanych ataków rakietowych na cele w Ukrainie.

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Sama baza w Engelsie od dłuższego czasu znajduje się na liście celów ukraińskich ataków i była już wcześniej wielokrotnie atakowana.

Ataki Ukrainy na terenie Rosji. Intensyfikacja działań

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w komunikacie podkreśliła, że działania były elementem realizacji strategicznych celów wyznaczonych przez władze w Kijowie.

"Operacja specjalna została przeprowadzona w celu wypełnienia zadań postawionych przez Prezydenta Ukrainy, mających na celu ograniczenie potencjału militarno-ekonomicznego państwa agresora" - przekazano.

Ukraińskie służby zaznaczyły, że każdy wyeliminowany bombowiec strategiczny oznacza "dziesiątki niewystrzelonych pocisków na ukraińskie miasta i dziesiątki milionów dolarów nieodwracalnych strat dla wroga".

Atak na lotnisko w Engels wpisuje się w szerszą strategię ukraińskich działań dalekiego zasięgu. W czerwcu i lipcu 2026 roku Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały kampanię uderzeń wymierzonych w rosyjską infrastrukturę paliwową. Celem operacji były przede wszystkim rafinerie, terminale paliwowe oraz elementy logistyki eksportowej, które - według władz w Kijowie - wspierają funkcjonowanie rosyjskiej machiny wojennej.

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