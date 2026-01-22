Wojna w Ukrainie
Potężny cios dla Rosjan. Ukraina uderzyła w lotnisko i terminal

Marcin Czekaj

Ukraińskie wojsko uderzyło w infrastrukturę terminalu naftowego na terenie Rosji. W wyniku ataku dronów doszło do wycieku produktów ropopochodnych i pożaru. Wstępnie straty wyceniono na dziesiątki milionów dolarów. Ponadto ukraińska armia uderzyła w punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie. Szkody mają być poważne.

Obraz składa się z dwóch części, po lewej stronie znajduje się widok z termowizji ukazujący pojazdy wojskowe w lesie, po prawej stronie widoczne jest wystrzelenie pocisku artyleryjskiego nocą, czemu towarzyszy silny rozbłysk światła i wzbijający się dym.
Rosja. Ukraina uderzyła w terminal naftowy i lotniskoSztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy / Facebook | Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak dronów na terminal naftowy Tamanneftegas w Kraju Krasnodarskim w Rosji, powodując wyciek produktów naftowych i pożar.
  • Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że zniszczenie infrastruktury energetycznej i eksportowej Rosji ma kluczowe znaczenie dla osłabienia jej potencjału ekonomicznego i logistycznego.
  • Marynarka Wojenna Ukrainy przekazała ponadto, że zaatakowano punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie, którego naprawa może potrwać tygodnie.
Agencja Unian poinformowała, że centrum operacji specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziło ataki dronów na infrastrukturę terminalu naftowego Tamanneftegas w Kraju Krasnodarskim Federacji Rosyjskiej.

Unian przekazał, że obiekt ten jest jednym z największych w rejonie Morza Czarnego i zapewnia przeładunek ropy naftowej, gazu ziemnego i amoniaku. Terminal jest w stanie pomieścić ponad milion metrów sześciennych produktów naftowych i skroplonego gazu.

Wojna w Ukrainie. Atak na terminal naftowy w Rosji

W wyniku ataku uszkodzone zostały rurociągi technologiczne na nabrzeżach oraz szereg zbiorników. Doprowadziło to do wycieku produktów ropopochodnych i pożaru. Według wstępnych szacunków starty wynoszą około 50 milionów dolarów.

    "SBU kontynuuje systematyczne ataki na kluczowe arterie energetyczne i eksportowe Federacji Rosyjskiej, które zapewniają dopływ środków do budżetu państwa agresora i bezpośrednio finansują wojnę z Ukrainą" - poinformowało źródło w Służbie Bezpieczeństwa, na które powołuje się Unian.

    "Zniszczenie takich obiektów ma kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału ekonomicznego i logistycznego wroga" - dodano.

    Rosja. Ukraińcy uderzyli w lotnisko na Krymie

    To jednak nie jest jedyny atak Ukraińców na terenie Rosji. Marynarka Wojenna Ukrainy przekazała bowiem informację, że we wtorek zaatakowano punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie.

    Anonimowy ekspert powiedział Radiu Wolna Europa, że uderzenie w punkt kontroli lotniska było kluczowe ze względu na fakt, iż stanowi on "mózg portu", zapewniający ciągłość działania wszystkich samolotów bojowych.

    - Punkt kontroli lotniska wojskowego jest nie tylko ważny, ale wręcz kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności i koordynacji wszystkich lotów. Ten organ kontroluje ruch lotniczy w strefie startów i lądowań, zapewnia bezpieczne odstępy między startami i lądowaniami oraz koordynuje działania z innymi służbami - wyjaśnił.

      Zniszczony punkt dowodzenia na Krymie. Naprawa może potrwać tygodnie

      Zdaniem specjalisty to właśnie stamtąd miały pochodzić polecenia dotyczące wykonywania misji bojowych.

      - To nie tylko mnóstwo różnorodnego sprzętu, w tym ekrany radarowe, radary meteorologiczne i sprzęt łączności, ale także setki kabli łączących punkt dowodzenia i kontroli z różnymi systemami lotniska - zauważył.

      Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

      Z tego powodu mało prawdopodobne jest, aby Rosjanom udało się szybko naprawić zniszczony punkt. - Proces ten może potrwać tygodnie - ocenił ekspert.

      Dodajmy, że na lotnisku stacjonują śmigłowce oraz samoloty szturmowe. Port ponadto regularnie przyjmuje wojskowe samoloty transportowe i stał się głównym węzłem logistycznym na północy Krymu.

      Źródła: Unian, Radio Wolna Europa

