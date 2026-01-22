Potężny cios dla Rosjan. Ukraina uderzyła w lotnisko i terminal
Ukraińskie wojsko uderzyło w infrastrukturę terminalu naftowego na terenie Rosji. W wyniku ataku dronów doszło do wycieku produktów ropopochodnych i pożaru. Wstępnie straty wyceniono na dziesiątki milionów dolarów. Ponadto ukraińska armia uderzyła w punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie. Szkody mają być poważne.
W skrócie
- Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak dronów na terminal naftowy Tamanneftegas w Kraju Krasnodarskim w Rosji, powodując wyciek produktów naftowych i pożar.
- Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że zniszczenie infrastruktury energetycznej i eksportowej Rosji ma kluczowe znaczenie dla osłabienia jej potencjału ekonomicznego i logistycznego.
- Marynarka Wojenna Ukrainy przekazała ponadto, że zaatakowano punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie, którego naprawa może potrwać tygodnie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Agencja Unian poinformowała, że centrum operacji specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziło ataki dronów na infrastrukturę terminalu naftowego Tamanneftegas w Kraju Krasnodarskim Federacji Rosyjskiej.
Unian przekazał, że obiekt ten jest jednym z największych w rejonie Morza Czarnego i zapewnia przeładunek ropy naftowej, gazu ziemnego i amoniaku. Terminal jest w stanie pomieścić ponad milion metrów sześciennych produktów naftowych i skroplonego gazu.
Wojna w Ukrainie. Atak na terminal naftowy w Rosji
W wyniku ataku uszkodzone zostały rurociągi technologiczne na nabrzeżach oraz szereg zbiorników. Doprowadziło to do wycieku produktów ropopochodnych i pożaru. Według wstępnych szacunków starty wynoszą około 50 milionów dolarów.
"SBU kontynuuje systematyczne ataki na kluczowe arterie energetyczne i eksportowe Federacji Rosyjskiej, które zapewniają dopływ środków do budżetu państwa agresora i bezpośrednio finansują wojnę z Ukrainą" - poinformowało źródło w Służbie Bezpieczeństwa, na które powołuje się Unian.
"Zniszczenie takich obiektów ma kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału ekonomicznego i logistycznego wroga" - dodano.
Rosja. Ukraińcy uderzyli w lotnisko na Krymie
To jednak nie jest jedyny atak Ukraińców na terenie Rosji. Marynarka Wojenna Ukrainy przekazała bowiem informację, że we wtorek zaatakowano punkt dowodzenia i kontroli na lotnisku w Dżankoju na Krymie.
Anonimowy ekspert powiedział Radiu Wolna Europa, że uderzenie w punkt kontroli lotniska było kluczowe ze względu na fakt, iż stanowi on "mózg portu", zapewniający ciągłość działania wszystkich samolotów bojowych.
- Punkt kontroli lotniska wojskowego jest nie tylko ważny, ale wręcz kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności i koordynacji wszystkich lotów. Ten organ kontroluje ruch lotniczy w strefie startów i lądowań, zapewnia bezpieczne odstępy między startami i lądowaniami oraz koordynuje działania z innymi służbami - wyjaśnił.
Zniszczony punkt dowodzenia na Krymie. Naprawa może potrwać tygodnie
Zdaniem specjalisty to właśnie stamtąd miały pochodzić polecenia dotyczące wykonywania misji bojowych.
- To nie tylko mnóstwo różnorodnego sprzętu, w tym ekrany radarowe, radary meteorologiczne i sprzęt łączności, ale także setki kabli łączących punkt dowodzenia i kontroli z różnymi systemami lotniska - zauważył.
Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
Z tego powodu mało prawdopodobne jest, aby Rosjanom udało się szybko naprawić zniszczony punkt. - Proces ten może potrwać tygodnie - ocenił ekspert.
Dodajmy, że na lotnisku stacjonują śmigłowce oraz samoloty szturmowe. Port ponadto regularnie przyjmuje wojskowe samoloty transportowe i stał się głównym węzłem logistycznym na północy Krymu.
Źródła: Unian, Radio Wolna Europa