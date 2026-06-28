W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały rafinerie ropy naftowej w różnych regionach Rosji, w tym w Kraju Krasnodarskim oraz w Jarosławiu, oddalonym setki kilometrów od granicy z Ukrainą.

Rafineria w Kraju Krasnodarskim jest jednym z głównych dostawców paliwa dla okupowanego przez Rosję Krymu oraz ważnym eksporterem produktów naftowych przez porty Morza Czarnego.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów, w wyniku którego ranna została co najmniej jedna osoba, a w kilku miejscach wybuchły pożary.

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W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały infrastrukturę naftową w różnych regionach Rosji.

Jeden z ataków miał miejsce w rosyjskim mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim. Celem była tamtejsza rafineria ropy naftowej. Zdjęcia i nagrania z tego obszaru ukazują płomienie wydobywające się ze zbiorników oraz słup czarnego dymu unoszący się nad obiektem - podaje serwis Kyiv Independent.

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Nagrania po atakach udostępnił też prezydent Ukrainy, który podkreślił, że armia "kontynuuje operacje, które osłabiają zdolność Rosji do prowadzenia wojny".

Rosja: Rafineria dostarcza paliwo na Krym. Uderzyły w nią drony

Władze Kraju Krasnodarskiego potwierdziły potem, że faktycznie doszło do ataku na tamtejszą rafinerię. "Wybuchł pożar spowodowany spadającymi szczątkami bezzałogowego statku powietrznego" - podano.

Rafineria w Kraju Krasnodarskim jest jedną z największych w całej Rosji. Jest w stanie wytwarzać około cztery, pięć milionów ton surowca rocznie. Zakład należy do grona największych eksporterów produktów naftowych przez porty Morza Czarnego - wyjaśnia portal Ukraińska Prawda.

Obiekt uważany jest też za kluczowego dostawcę paliwa dla okupowanego przez Rosję Krymu. W ostatnich tygodniach półwysep został praktycznie sparaliżowany z uwagi na wyczerpujące się rezerwy paliwowe. Zapasy kurczą się z powodu coraz częstszych nalotów Ukrainy, która - jak informowano - stara się odizolować okupowany region od dostaw Moskwy.

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Dym nad rafinerią w Rosji. Setki kilometrów od granicy z Ukrainą

Nie tylko Kraj Krasnodarski był celem nocnych uderzeń Kijowa. Do ataku doszło około 250 kilometrów na północny wschód od Moskwy, 700-800 kilometrów od granicy z Ukrainą. W Jarosławiu zauważono unoszący się z terenu rafinerii ropy naftowej dym.

Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew stwierdził, że region został zaatakowany przez ukraińskie drony.

Rosja boryka się z narastającymi niedoborami paliwa, pogłębionymi przez ukraińskie ataki na rafinerie ropy naftowej. Ponad 20 rosyjskich regionów wprowadziło ograniczenia w sprzedaży paliwa. Wielu Rosjan skarży się w mediach społecznościowych, że muszą czekać wiele godzin, aby zatankować na stacjach benzynowych.

Kijów nasilił kampanię przeciwko rosyjskiej infrastrukturze naftowej i gazowej, która stanowi kluczowe źródło dochodów Moskwy i pomaga finansować jej inwazję na Ukrainę - zauważa Kyiv Independent.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów

Tymczasem - jak informuje strona ukraińska - w nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na stolicę Ukrainy, Kijów. W jego wyniku ranna została co najmniej jedna osoba. W kilku miejscach wybuchły pożary.

Mer Kijowa Witalij Kliczko informował o uruchomieniu obrony przeciwlotniczej. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

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Wcześniej w nocy z soboty na niedzielę w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rosyjskimi atakami z użyciem broni balistycznej.





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