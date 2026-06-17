W skrócie W atakach na Zaporoże i Słowiańsk zginęły cztery osoby, a kilkanaście doznało obrażeń, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, centrum handlowe oraz placówka edukacyjna.

Rosyjska armia przeprowadziła atak na cywilną dzielnicę Słowiańska, gdzie zginęła 81-letnia kobieta, a jej mąż został ranny; ostrzał spowodował kolejne ofiary oraz uszkodzenie 117 budynków.

W Zaporożu odnotowano jedną ofiarę śmiertelną i siedmiu rannych, a według służb rosyjskie wojsko przeprowadziło tam pięć ataków, uszkadzając między innymi Zaporoski Uniwersytet Narodowy.

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We wtorek popołudniu rosyjska armia uderzyła w cywilną dzielnicę Słowiańska w obwodzie donieckim. Jedna z bomb spadła na dom 81-letniej kobiety, która zmarła na miejscu. Jej mąż doznał urazu mózgu.

Do drugiej serii ataków doszło około godz. 18. W wyniku ostrzału rannych zostało kolejnych siedem osób. Ponadto uszkodzonych zostało 117 budynków mieszkalnych.

Późnym wieczorem lokalne władze poinformowały o śmierci łącznie trzech osób.

Wojna w Ukrainie. Moskwa uderzyła w dzielnice mieszkalne na Zaporożu

Jak zaznacza Reuters, Słowiańsk jest częścią tzw. pasa fortec, silnie bronionego przez ukraińskie wojsko, który jest kluczowym elementem w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej w Doniecku.

Armia Federacji Rosyjskiej zaatakowała we wtorek również na Zaporożu. Władze obwodu, cytowane przez Kyiv Post, informowały o jednej ofierze śmiertelnej i siedmiu poszkodowanych.

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow potwierdził, że rosyjskie bomby uszkodziły placówkę edukacyjną, zidentyfikowaną przez media jako Zaporoski Uniwersytet Narodowy. Ponadto trafiony został budynek mieszkalny i miejscowe centrum handlowe.

Według zaporoskich służb Rosja przeprowadziła we wtorek późnym wieczorem pięć ataków w regionie. Z kolei Sztab Generalny ukraińskiej armii podał, że w ciągu minionej doby Rosjanie uderzyli łącznie 182 razy.

Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie wielokrotnie było celem ostrzału rosyjskich dronów, bomb i rakiet w trwającej od 2022 roku wojnie. Moskwa konsekwentnie zaprzecza jednak, jakoby celowo atakowała ludność cywilną.

Atak Rosji w Kijowie. Zniszczona Ławra Peczerska

Do jednego z najpoważniejszych ataków Rosji w ostatnich tygodniach doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w ukraińskiej stolicy. W Kijowie zginęło dziewięć osób, a 30, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.

W płomieniach stanął historyczny klasztor Ławra Peczerska, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Według obliczeń dyrektora Muzeum Narodowego Maksyma Ostapenko odbudowa budynku potrwa co najmniej dwa lata. Oprócz Ławry ucierpiało również kilkanaście innych obiektów kulturalnych. Straty przekraczają 500 mln hrywien (ok. 45 mln złotych).

Źródło: Reuters, Ukraińska Prawda, Kyiv Post





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