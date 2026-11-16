W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zniszczeniu 1336 ukraińskich dronów nad 14 obwodami, w tym nad obwodem moskiewskim.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że zestrzelono 191 dronów lecących w stronę rosyjskiej stolicy, a władze okupacyjne Krymu potwierdziły uszkodzenie Mostu Krymskiego.

Rosyjski odwet za ataki dronów uderzył w Dniepr i Zaporoże, powodując śmierć trzech osób, rany u dwunastu poszkodowanych oraz przerwy w dostawach prądu dla 52 tys. rodzin.

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Rosjanie przechwycili i zniszczyli 1336 dronów - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony cytowane przez agencję Interfax. W komunikacie wskazano, że drony zneutralizowano nad 14 obwodami, w tym nad obwodem moskiewskim. Według ustaleń agencji AFP jest to drugi co do wielkości atak Ukrainy w tym roku.

Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin dodał, że w nocy z 15 na 16 listopada w kierunku obwodu moskiewskiego leciało około 600 statków bezzałogowych. W komunikacie podkreślono, że zniszczono 191 dronów zmierzających w stronę Moskwy.

Władze okupacyjne Krymu poinformowały, że trafiony został Most Krymski. W związku ze zdarzeniem ograniczono ruch pojazdów. Utrudnienia mają potrwać do połowy dnia. W obwodzie rostowskim zapaliły się z kolei cztery budynki przemysłowe.

Wojna w Ukrainie. Drugi największy atak w tym roku. Ponad 1300 dronów

Według ukraińskich mediów Rosja odpowiedziała na działania Ukrainy. Portal TSN wskazuje, że w nocy zaatakowany został m.in. Dniepr, gdzie zginęła jedna osoba, a kolejnych 10 zostało rannych.

W zaatakowanym o poranku Zaporożu odnotowano dwie ofiary, a kolejne dwie osoby zostały ranne. Uderzono także w infrastrukturę energetyczną, w wyniku czego ponad 52 tys. rodzin zostało pozbawionych prądu.

Ukraina wystrzeliła ponad 1300 dronów. Drugi największy atak w tym roku

To kolejny tak intensywny atak Ukrainy w ostatnim czasie. W nocy z czwartku na piątek Rosja została zaatakowana blisko 1200 dronami. Około 500 z nich leciało w kierunku Moskwy.

Po upadku szczątków dronów doszło do pożaru na terenie rafinerii w mieście Wołgograd. Czterech pracowników strefy przemysłowej zginęło, a dwóch trafiło do szpitala.

Ataki doprowadziły do paniki wśród kierowców, którzy jeszcze podczas trwania ataku ustawiali się w kolejkach do tankowania.

Źródła: Interfax, TSN, Reuters, AFP



