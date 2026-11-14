W skrócie Ukraińska armia zaatakowała hub naftowy w obwodzie samarskim, wywołując pożar magazynów, w którym według rosyjskich władz zginęły cztery osoby.

Ukraińcy podkreślają, że hub odpowiada za produkcję ropy Urals, która stanowi główne źródło finansowania rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie.

Podczas ataku na bazę sił powietrznych Lipieck-2 zniszczono hangar z wyposażeniem do naprawy samolotów, zbiornik paliwa lotniczego oraz budynek dowodzenia.

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Ataki zostały przeprowadzone przez Ukraińców w piątek. Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował, że zbombardowano hub naftowy w okolicach miejscowości Proswet w obwodzie samarskim.

W wyniku uderzenia na miejscu miał wybuchnąć duży pożar magazynów z ropą naftową. Według rosyjskich władz w ataku zginęły cztery osoby.

Według ukraińskich władz obiekt pełni kluczową rolę w rosyjskim przemyśle naftowym. To tutaj bowiem trafiają zasoby ropy z Tatarstanu czy zachodniej Syberii, następnie są mieszane w celu stworzenia ropy Urals, która jest eksportowana.

"Urals odpowiada za nawet połowę całej ropy eksportowanej przez Rosję. Każdy zniszczony magazyn w obwodzie samarskim uderza bezpośrednio w główne źródło pieniędzy, którymi agresor następnie płaci za pociski, drony i prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie" - napisał w komunikacie sztab generalny.

Jak podaje z kolei ukraiński portal Militarnyj, obiekt zajmuje powierzchnię ponad 216 hektarów i składa się z 71 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ponad 1,6 mln metrów sześciennych.

Skuteczny atak Ukraińców. Uderzono w bazę lotniczą

Ukraińska armia zaatakowała również bazę sił powietrznych Lipieck-2 w obwodzie lipieckim. Do ataku także doszło w piątek.

Według ukraińskiego sztabu generalnego w wyniku ataku zniszczono hangar, w którym przechowywany jest sprzęt do naprawy samolotów, zbiornik paliwa lotniczego oraz budynek, w którym znajduje się dowództwo bazy.

"Siły obronne Ukrainy, korzystając z prawa do samoobrony zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych, nadal konsekwentnie podejmują działania mające na celu zmuszenie Rosji do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie" - napisano w komunikacie sztabu.



