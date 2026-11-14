Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Potężny atak Ukraińców. Rosyjski hub naftowy w ogniu, są ofiary

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ukraińska armia uderzyła w rosyjski hub naftowy w obwodzie samarskim - przekazał w komunikacie Sztab Generalny. Oprócz tego zaatakowano również bazę lotniczą rosyjskiej armii w obwodzie lipieckim. Rosja informuje o czterech ofiarach śmiertelnych.

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Hub naftowy w obwodzie samarskim, w który uderzyły siły ukraińskie, widok z lotu ptaka.
Hub naftowy w obwodzie samarskim w RosjiSztab Generalny Ukrainymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińska armia zaatakowała hub naftowy w obwodzie samarskim, wywołując pożar magazynów, w którym według rosyjskich władz zginęły cztery osoby.
  • Ukraińcy podkreślają, że hub odpowiada za produkcję ropy Urals, która stanowi główne źródło finansowania rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie.
  • Podczas ataku na bazę sił powietrznych Lipieck-2 zniszczono hangar z wyposażeniem do naprawy samolotów, zbiornik paliwa lotniczego oraz budynek dowodzenia.
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Ataki zostały przeprowadzone przez Ukraińców w piątek. Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował, że zbombardowano hub naftowy w okolicach miejscowości Proswet w obwodzie samarskim.

W wyniku uderzenia na miejscu miał wybuchnąć duży pożar magazynów z ropą naftową. Według rosyjskich władz w ataku zginęły cztery osoby.

Według ukraińskich władz obiekt pełni kluczową rolę w rosyjskim przemyśle naftowym. To tutaj bowiem trafiają zasoby ropy z Tatarstanu czy zachodniej Syberii, następnie są mieszane w celu stworzenia ropy Urals, która jest eksportowana.

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"Urals odpowiada za nawet połowę całej ropy eksportowanej przez Rosję. Każdy zniszczony magazyn w obwodzie samarskim uderza bezpośrednio w główne źródło pieniędzy, którymi agresor następnie płaci za pociski, drony i prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie" - napisał w komunikacie sztab generalny.

Jak podaje z kolei ukraiński portal Militarnyj, obiekt zajmuje powierzchnię ponad 216 hektarów i składa się z 71 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ponad 1,6 mln metrów sześciennych.

Skuteczny atak Ukraińców. Uderzono w bazę lotniczą

Ukraińska armia zaatakowała również bazę sił powietrznych Lipieck-2 w obwodzie lipieckim. Do ataku także doszło w piątek.

Według ukraińskiego sztabu generalnego w wyniku ataku zniszczono hangar, w którym przechowywany jest sprzęt do naprawy samolotów, zbiornik paliwa lotniczego oraz budynek, w którym znajduje się dowództwo bazy.

"Siły obronne Ukrainy, korzystając z prawa do samoobrony zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych, nadal konsekwentnie podejmują działania mające na celu zmuszenie Rosji do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie" - napisano w komunikacie sztabu.

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