W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował o ataku dronami na rafinerię w Jarosławiu oraz o uderzeniach na Moskwę i Rostów nad Donem.

Według informacji artykułu, w wyniku nocnych ataków zestrzelono 26 dronów lecących w stronę Moskwy i tymczasowo wstrzymano pracę 13 lotnisk w Rosji.

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło zawieszenie broni od 8 do 9 maja z powodu obchodów Dnia Zwycięstwa, jednak przekazało, że mimo tego dochodziło do ataków dronami i artylerią.

"Jarosław, ponad 700 kilometrów od ukraińskiej granicy. Obiekt sektora naftowego, który odgrywał ogromne znaczenie w finansowaniu rosyjskiej wojny" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie płonącej rafinerii.

Ukraina uderzyła w rosyjską rafinerię

"Podziękowałem ukraińskim siłom zbrojnym oraz naszemu wywiadowi wojskowemu za tę manifestację sprawiedliwości. Ukraińskie oddziały dalekiego zasięgu nadal odpowiadają na rosyjskie uderzenia w nasze miasta i wioski. Rosja musi wybrać pokój, a może to zapewnić tylko silna presja" - dodał ukraiński przywódca.

W nocy z czwartku na piątek doszło do ukraińskich ataków również w Rostowie nad Donem - tam też miało dojść do eksplozji i pożarów na terenie zakładu Agropromzapczast.

Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że Rosjanie przechwycili 26 dronów lecących w stronę rosyjskiej stolicy. W wyniku ataków w całej Rosji 13 lotnisk tymczasowo musiało wstrzymać pracę, w tym moskiewskie lotniska Wnukowo i Domodiedowo - przekazał minister transportu.

Rosja ogłasza zawieszenie broni. Powodem parada w Moskwie

Na początku maja rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zawieszenie broni od 8 do 9 maja. Jest ono spowodowane obchodami Dnia Zwycięstwa, czyli rocznicą pokonania III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Z tej okazji tradycyjnie w Moskwie odbywa się parada wojskowa.

"Pomimo zadeklarowania zawieszenia broni, ukraińskie grupy zbrojne nadal atakują dronami i artylerią pozycje naszych żołnierzy oraz cele cywilne w przygranicznych rejonach obwodów biełgogradzkiego i kurskiego" - przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony. W sumie Rosjanie przekazali, że zestrzelili w nocy 264 ukraińskie drony.

"W tych okolicznościach rosyjska armia odpowiedziała odpowiednio na naruszenia zawieszenia broni" - dodano.

