Potężny atak Rosji w sylwestrową noc. Uderzyli w obwód sąsiadujący z Polską

W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowane ataki dronowe w noc sylwestrową na Ukrainę, szczególnie dotknięty został obwód wołyński, sąsiadujący z Polską.

W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a dziewięć zostało rannych w różnych regionach Ukrainy, uszkodzona została także infrastruktura krytyczna.

W miastach takich jak Łuck, Zaporoże i Odessa wybuchły pożary i wystąpiły przerwy w dostawie prądu.

"Przez całą noc obwód znajdował się pod zmasowanym atakiem dronów typu Shahed. Łącznie kilkadziesiąt wrogich celów ponownie zaatakowało obiekty infrastruktury krytycznej na Wołyniu - poinformował Iwan Rudnycki, szef władz wojskowych obwodu wołyńskiego.

Rudnycki poinformował również, że "odnotowano trafienia, w wyniku których wybuchły pożary; ich gaszenie trwa, w szczególności w Łucku oraz w rejonie kowelskim" .

Według operatora energetycznego Wołyńobłenerho w wyniku ataków od prądu odłączonych zostało ponad 100 tysięcy odbiorców. Nie ma informacji o rannych ani ofiarach śmiertelnych w obwodzie wołyńskim.

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w obwodzie chersońskim na południu kraju. W obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, wskutek uderzeń Rosji ucierpiały dwie osoby. Uszkodzona została tam krytyczna infrastruktura cywilna i wiele budynków, w tym mieszkalnych.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała sąsiadujący z Polską region

O dziewięciu rannych powiadomiły władze obwodu zaporoskiego (południowy wschód kraju). Miasto Zaporoże zostało ostrzelane przez wojska rosyjskie w środę wieczorem.

"Niestety, liczba rannych wzrosła, po wrogim ataku na Zaporoże jest ich już pięcioro, w tym dziecko" - przekazał w komunikatorze Telegram Iwan Fedorow z obwodowej administracji wojskowej.

W noc ze środy na czwartek celem ataków dronowych była też Odessa na południu Ukrainy.

"W noc noworoczną wróg 'przywitał' Odessę kilkoma falami ataków uderzeniowych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. W mieście odnotowano upadki dronów i ich szczątków, pożary w obiektach infrastruktury oraz uszkodzenia budynków mieszkalnych" - przekazały lokalne władze.

Wszystkie pożary zostały sprawnie ugaszone. Na miejscu pracowali ratownicy, pirotechnicy oraz służby komunalne.

