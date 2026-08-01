Potężny atak Rosji, Kijów stanął w płomieniach. Rośnie bilans ofiar
Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 27 zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Kijów - przekazały ukraińskie służby. W wielu rejonach stolicy Ukrainy doszło do pożarów, płoną m.in. sześciopiętrowy budynek mieszkalny, magazyny i samochody. Cały czas spływają informacje o kolejnych ofiarach i trafieniach.
W skrócie
- W wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło co najmniej dziewięć osób, a 27 zostało rannych, w tym czwórka dzieci.
- W pięciu dzielnicach miasta doszło do pożarów, płonęły między innymi budynki mieszkalne, samochody oraz magazyny, a ewakuowano kilkadziesiąt osób.
- Moskwa nasiliła ataki powietrzne na ukraińskie miasta, używając rakiet i dronów, a rosyjska rakieta wtargnęła również w polską przestrzeń powietrzną.
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Do potężnego ataku Rosjan na Kijów doszło w nocy z piątku na sobotę. Pierwsze informacje o uderzeniach zaczęły pojawiać się przed północą lokalnego czasu (przed 23 w Polsce). Rozwój sytuacji na bieżąco relacjonują w mediach społecznościowych Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz mer Witalij Kliczko.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła na Kijów, są ranni
"Liczba osób poszkodowanych w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału wzrosła do 27, w tym czwórka dzieci. Ratownicy kontynuują działania ratownicze w miejscach trafień. Do tej pory uratowano już 105 osób" - czytamy w najnowszym komunikacie ukraińskich służb.
"Dziewięć osób zginęło, a 23 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego. W pięciu dzielnicach stolicy doszło do pożarów i zniszczeń" - poinformowano wcześniej.
"Według informacji przekazanych przez lekarzy w stolicy jest 15 rannych. Wśród nich są dwaj chłopcy w wieku 13 i 17 lat. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani w szpitalach miejskich" - przekazał z kolei po 1 w nocy Kliczko.
Jak poinformowano w komunikacie ukraińskich służb w wielu częściach Kijowa strażacy walczą z pożarami. Uszkodzeniu uległ m.in. pięciopiętrowy budynek w rejonie sołomiańskim, skąd ewakuowano kilkadziesiąt osób, w tej samej okolicy zapaliły się także auta na parkingu.
W innej części Kijowa płomienie ogarnęły m.in. sześciopiętrowy budynek mieszkalny, studio filmowe oraz kilka niezamieszkanych nieruchomości. Cały czas trwa akcja ratunkowa i pojawiają się nowe informacje o ofiarach, rannych i szkodach.
Ukraina - Rosja. Moskwa naciera na ukraińskie miasta
W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę.
W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.
W czwartek rano pocisk - uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 - wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy.