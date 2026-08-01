Potężny atak Rosji, Kijów stanął w płomieniach. Rośnie bilans ofiar

W skrócie W wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło co najmniej dziewięć osób, a 27 zostało rannych, w tym czwórka dzieci.

W pięciu dzielnicach miasta doszło do pożarów, płonęły między innymi budynki mieszkalne, samochody oraz magazyny, a ewakuowano kilkadziesiąt osób.

Moskwa nasiliła ataki powietrzne na ukraińskie miasta, używając rakiet i dronów, a rosyjska rakieta wtargnęła również w polską przestrzeń powietrzną.

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Do potężnego ataku Rosjan na Kijów doszło w nocy z piątku na sobotę. Pierwsze informacje o uderzeniach zaczęły pojawiać się przed północą lokalnego czasu (przed 23 w Polsce). Rozwój sytuacji na bieżąco relacjonują w mediach społecznościowych Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz mer Witalij Kliczko.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła na Kijów, są ranni

"Liczba osób poszkodowanych w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału wzrosła do 27, w tym czwórka dzieci. Ratownicy kontynuują działania ratownicze w miejscach trafień. Do tej pory uratowano już 105 osób" - czytamy w najnowszym komunikacie ukraińskich służb.

"Dziewięć osób zginęło, a 23 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego. W pięciu dzielnicach stolicy doszło do pożarów i zniszczeń" - poinformowano wcześniej.

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"Według informacji przekazanych przez lekarzy w stolicy jest 15 rannych. Wśród nich są dwaj chłopcy w wieku 13 i 17 lat. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani w szpitalach miejskich" - przekazał z kolei po 1 w nocy Kliczko.

Jak poinformowano w komunikacie ukraińskich służb w wielu częściach Kijowa strażacy walczą z pożarami. Uszkodzeniu uległ m.in. pięciopiętrowy budynek w rejonie sołomiańskim, skąd ewakuowano kilkadziesiąt osób, w tej samej okolicy zapaliły się także auta na parkingu.

W innej części Kijowa płomienie ogarnęły m.in. sześciopiętrowy budynek mieszkalny, studio filmowe oraz kilka niezamieszkanych nieruchomości. Cały czas trwa akcja ratunkowa i pojawiają się nowe informacje o ofiarach, rannych i szkodach.

Ukraina - Rosja. Moskwa naciera na ukraińskie miasta

W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę.

W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.

W czwartek rano pocisk - uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 - wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy.





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