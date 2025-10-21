Potężny atak Rosji. Dziesiątki tysięcy Ukraińców bez prądu, są zabici i ranni

W skrócie Rosyjskie drony zaatakowały Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim, zabijając cztery osoby i raniąc siedem kolejnych.

Atak był skierowany w infrastrukturę energetyczną, przez co dziesiątki tysięcy mieszkańców zostało bez prądu.

Naprawy sieci elektrycznych są niemożliwe z powodu trwających ataków, a skutki są odczuwalne w całym regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donosi Wiaczesław Czaus, szef administracji regionu dotkniętego atakami, w rosyjskim ataku zginęły co najmniej cztery osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, a kolejne siedem zostało rannych. Wśród rannych jest dziesięcioletnia dziewczynka. Stan jednej osoby jest poważny.

Obwód czernihowski padł ofiarą masowego ataku rosyjskich dronów. Wstępne raporty mówią o rozległych zniszczeniach w mieście.

Administracja regionalna poinformowała, że w ciągu ostatniej doby w powietrzu wykryto 51 obiektów, w tym dwie rakiety balistyczne. W wyniku rosyjskich ataków w północnej części regionu, w tym w samym Czernihowie, doszło do poważnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Wojna w Ukrainie. Masowy atak rosyjskich dronów w obwodzie czernihowskim

Rosyjskie drony uderzyły w ciepłownię i elektrownie w dwóch gminach w obwodzie czernihowskim.

"Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę energetyczną w obwodzie czernihowskim. Miasto Czernihów i cała północna część obwodu są całkowicie pozbawione prądu. Dziesiątki tysięcy ukraińskich rodzin pozostały bez elektryczności" - czytamy w komunikacie ukraińskiego ministerstwa energetyki, opublikowanym na Telegramie.

Ministerstwo energetyki poinformowało również, że prace nad przywróceniem dostaw energii nie mogą się rozpocząć ze względu na trwający rosyjski atak.

"Rosyjska taktyka polega na zabijaniu ludzi i terroryzowaniu zimnem. W przededniu zimy Rosjanie codziennie atakują nasze obiekty infrastrukturalne, nasz sektor energetyczny" - wskazało ministerstwo energetyki.

"Michał wszystko mogę". Minister rolnictwa odpowiada Kołodziejczakowi Polsat News Polsat News