W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na kopalnię węgla w obwodzie dniepropetrowskim. Pod ziemią uwięzionych zostało niemal 200 osób.

Wszyscy pracownicy zostali już ewakuowani, a nikt nie odniósł obrażeń w wyniku ataku.

To już czwarte uderzenie rosyjskie w zakłady DTEK w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, co wpływa na dostawy ciepła do ukraińskich domów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do rosyjskiego ataku doszło w niedzielę, 19 października. Rosja uderzyła w kopalnię węgla położoną w południowo-wschodniej Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim.

Jak informuje DTEK, w trakcie ataku 192 pracowników znajdowało się pod ziemią.

Na jakiś czas zostali tam uwięzieni, ostatecznie jednak wszystkich udało się ewakuować. Nikt nie został ranny.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje obiekty infrastruktury krytycznej

DTEK to największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie. W obliczu zbliżającej się zimy jej zakłady stały się szczególnie ważnym celem dla rosyjskich ataków - opisuje The Kyiv Independent.

Przedsiębiorstwo wskazało, że niedzielny atak to czwarte uderzenie skierowane w zakłady węglowe w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Powtarzające się ataki powodują wstrzymanie produkcji i przerwy w dostawach ciepła do ukraińskich domów.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

W ostatnim czasie Rosjanie intensyfikują działania skierowane przeciwko systemowi energetycznemu Ukrainy, atakując infrastrukturę krytyczną.

Ukraińcy szykują się na kolejną zimę w obliczu ciągłych przerw w dostawach energii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed zagrożeniem, mówiąc o widmie "katastrofy energetycznej".

Źródło: The Kyiv Independent

"Wydarzenia": "Rozpoczynamy marsz w kierunku roku 2027". Platforma Obywatelska zmieni nazwę Polsat News