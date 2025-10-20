Wojna w Ukrainie
Potężny atak Rosji. Dziesiątki ludzi uwięzionych pod ziemią

Dorota Hilger

Rosjanie przeprowadzili duży atak na kopalnię węgla położoną w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku ataku niemal 200 osób zostało uwięzionych pod ziemią. Szczęśliwie wszystkich udało się już ewakuować.

DTEK / Telegram / DIEGO HERRERA CARCEDOAFP

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła zmasowany atak na kopalnię węgla w obwodzie dniepropetrowskim. Pod ziemią uwięzionych zostało niemal 200 osób.
  • Wszyscy pracownicy zostali już ewakuowani, a nikt nie odniósł obrażeń w wyniku ataku.
  • To już czwarte uderzenie rosyjskie w zakłady DTEK w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, co wpływa na dostawy ciepła do ukraińskich domów.
Do rosyjskiego ataku doszło w niedzielę, 19 października. Rosja uderzyła w kopalnię węgla położoną w południowo-wschodniej Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim.

Jak informuje DTEK, w trakcie ataku 192 pracowników znajdowało się pod ziemią.

Na jakiś czas zostali tam uwięzieni, ostatecznie jednak wszystkich udało się ewakuować. Nikt nie został ranny.

    Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje obiekty infrastruktury krytycznej

    DTEK to największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie. W obliczu zbliżającej się zimy jej zakłady stały się szczególnie ważnym celem dla rosyjskich ataków - opisuje The Kyiv Independent.

    Przedsiębiorstwo wskazało, że niedzielny atak to czwarte uderzenie skierowane w zakłady węglowe w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Powtarzające się ataki powodują wstrzymanie produkcji i przerwy w dostawach ciepła do ukraińskich domów.

    W ostatnim czasie Rosjanie intensyfikują działania skierowane przeciwko systemowi energetycznemu Ukrainy, atakując infrastrukturę krytyczną.

    Ukraińcy szykują się na kolejną zimę w obliczu ciągłych przerw w dostawach energii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed zagrożeniem, mówiąc o widmie "katastrofy energetycznej".

    Źródło: The Kyiv Independent

