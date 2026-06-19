W skrócie Charków został zaatakowany przez Rosję, w wyniku czego zginęło co najmniej dziewięć osób, a uszkodzeniu uległo kilkadziesiąt domów prywatnych oraz magazyn.

Na okupowanym Krymie odnotowano eksplozje, w tym w pobliżu zakładu Krymski Tytan oraz w rejonach lotnisk wojskowych Kacza i Saki.

W Moskwie po ataku dronów na rafinerię ropy wystąpił pożar i zaobserwowano opady ropy, które wywołały zaniepokojenie wśród mieszkańców.

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O rosyjskich atakach na Charków poinformował mer miasta Ihor Terechow. Bomby kasetowe zostały wystrzelone w kierunku obwodu charkowskiego o godzinie 3.28.

"W wyniku ataku KAB (rosyjskich bomb lotniczych - red.) uszkodzonych zostało około 15 domów prywatnych i magazyn. Trwają dalsze badania terenu wokół ostrzału" - napisał Terechow.

Rosja zaatakowała Charków. Uszkodzono dziesiątki domów, są ofiary

Przed godziną 6 mer Charkowa poinformował, że zginęło co najmniej sześć osób. Uszkodzonych zostało ponad 40 prywatnych domów. Przed godziną 7 bilans ofiar wzrósł do dziewięciu.

Charków jest regularnie atakowany przez rosyjskie drony i bomby lotnicze. W niedzielę wojska nieprzyjaciela przeprowadziły nalot na jedną z dzielnic miasta, który poskutkował uszkodzeniem fabryki.

W nocy z czwartku na piątek - poza Charkowem - eksplozje słychać było również na okupowanym Krymie. Jak poinformowała Ukraińska Prawda, na terenach zajmowanych przez Rosjan wybuchły pożary.

Eksplozje na Krymie. Wybuchy w pobliżu kluczowego zakładu

Z relacji mieszkańców wynika, że serię wybuchów słychać było między innymi w Sewastopolu. Ze względu na kryzysową sytuację Rosjanie podjęli decyzję o zastosowaniu systemów obrony powietrznej.

Wybuchy odnotowano też w Armiańsku, m.in. w pobliżu firmy Krymski Tytan, czyli największego w Europie Wschodniej zakładu produkującego kwas siarkowy i dwutlenek tytanu. Eksplozje słyszane były w rejonie lotnisk wojskowych Kacza i Saki.

"Prawdopodobnie wysadzona została także stacja benzynowa między Perekopem a Armiańskiem, widoczny jest pożar" - podała Ukraińska Prawda. Przedstawiciele władz okupacyjnych na Krymie dotychczas nie skomentowali tych wydarzeń.

W środę ukraińskie drony zaatakowały moskiewską rafinerię ropy naftowej, powodując pożar na terenie zakładu. Ze względu na sytuację w niektórych dzielnicach Moskwy pojawił się "deszcz ropy", który wywołał niepokój wśród mieszkańców.

Źródła: RBC-Ukraina, Ukraińska Prawda





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