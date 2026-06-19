Potężny atak na ukraińskie miasto. Uderzenie w obiekty cywilne, są ofiary
Rosja ostatniej nocy zaatakowała Charków. Lokalne władze poinformowały o śmierci co najmniej dziewięciu osób. Jednocześnie trwają naloty Ukrainy na okupowany Krym. Eksplozje odnotowano m.in. w pobliżu największego w tej części Europy zakładu produkującego kwas siarkowy i dwutlenek tytanu.
W skrócie
- Charków został zaatakowany przez Rosję, w wyniku czego zginęło co najmniej dziewięć osób, a uszkodzeniu uległo kilkadziesiąt domów prywatnych oraz magazyn.
- Na okupowanym Krymie odnotowano eksplozje, w tym w pobliżu zakładu Krymski Tytan oraz w rejonach lotnisk wojskowych Kacza i Saki.
- W Moskwie po ataku dronów na rafinerię ropy wystąpił pożar i zaobserwowano opady ropy, które wywołały zaniepokojenie wśród mieszkańców.
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O rosyjskich atakach na Charków poinformował mer miasta Ihor Terechow. Bomby kasetowe zostały wystrzelone w kierunku obwodu charkowskiego o godzinie 3.28.
"W wyniku ataku KAB (rosyjskich bomb lotniczych - red.) uszkodzonych zostało około 15 domów prywatnych i magazyn. Trwają dalsze badania terenu wokół ostrzału" - napisał Terechow.
Rosja zaatakowała Charków. Uszkodzono dziesiątki domów, są ofiary
Przed godziną 6 mer Charkowa poinformował, że zginęło co najmniej sześć osób. Uszkodzonych zostało ponad 40 prywatnych domów. Przed godziną 7 bilans ofiar wzrósł do dziewięciu.
Charków jest regularnie atakowany przez rosyjskie drony i bomby lotnicze. W niedzielę wojska nieprzyjaciela przeprowadziły nalot na jedną z dzielnic miasta, który poskutkował uszkodzeniem fabryki.
W nocy z czwartku na piątek - poza Charkowem - eksplozje słychać było również na okupowanym Krymie. Jak poinformowała Ukraińska Prawda, na terenach zajmowanych przez Rosjan wybuchły pożary.
Eksplozje na Krymie. Wybuchy w pobliżu kluczowego zakładu
Z relacji mieszkańców wynika, że serię wybuchów słychać było między innymi w Sewastopolu. Ze względu na kryzysową sytuację Rosjanie podjęli decyzję o zastosowaniu systemów obrony powietrznej.
Wybuchy odnotowano też w Armiańsku, m.in. w pobliżu firmy Krymski Tytan, czyli największego w Europie Wschodniej zakładu produkującego kwas siarkowy i dwutlenek tytanu. Eksplozje słyszane były w rejonie lotnisk wojskowych Kacza i Saki.
"Prawdopodobnie wysadzona została także stacja benzynowa między Perekopem a Armiańskiem, widoczny jest pożar" - podała Ukraińska Prawda. Przedstawiciele władz okupacyjnych na Krymie dotychczas nie skomentowali tych wydarzeń.
W środę ukraińskie drony zaatakowały moskiewską rafinerię ropy naftowej, powodując pożar na terenie zakładu. Ze względu na sytuację w niektórych dzielnicach Moskwy pojawił się "deszcz ropy", który wywołał niepokój wśród mieszkańców.
Źródła: RBC-Ukraina, Ukraińska Prawda