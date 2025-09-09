Potężny atak na Ukrainę. Ponad 20 ofiar w jednym obwodzie

W skrócie Rosyjski atak na Jarową w obwodzie donieckim spowodował śmierć co najmniej 21 osób i ponad 20 rannych w czasie, gdy mieszkańcy odbierali emerytury.

Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał zdarzenie terroryzmem i zaapelował o zdecydowaną reakcję USA, Europy oraz G20.

Atak został określony przez ukraińskiego komisarza ds. praw człowieka jako dowód systematycznego terroru wobec ludności cywilnej Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obwód doniecki. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, okupanci uderzyli w grupę osób w Jarowej, którzy zebrali się, aby odebrać swoje emerytury.

Szef Donieckiej Administracji Wojskowej Wadim Filaszkim przekazał w sieci, że życie straciło co najmniej 21 osób. Bilans ten może jednak jeszcze wzrosnąć. Rannych zostało z kolei ponad 20 osób. "To nie akcja militarna, to czysty terroryzm" - podkreślił Filaszkim.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w obwodzie donieckim. Nie żyje ponad 20 osób

"Brutalny, barbarzyński rosyjski nalot z użyciem bomb lotniczych na wieś Jarowa w regionie donieckim. Bezpośrednio na ludzi. Zwykłych cywilów. W momencie, gdy wypłacano emerytury" - napisał Wołodymyr Zełenski. Złożył także kondolencje rodzinom i bliskim ofiar.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że takie ataki przeprowadzane przez Moskwę nie mogą pozostać bez odpowiedniej reakcji świata.

"Rosjanie nadal niszczą życie, unikając nowych silnych sankcji i nowych silnych ciosów. Świat nie może milczeć. Świat nie może pozostawać bierny. Potrzebna jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Potrzebna jest reakcja Europy. Potrzebna jest reakcja G20. Potrzebne są zdecydowane działania, aby Rosja przestała sieje śmierć" - zaznaczył Zełenski.

Rosjanie zaatakowali cywilów, wiele ofiar. "Systematyczny terror"

Z kolei komisarz ds. praw człowieka Ukrainy Dmytro Lubinets powiedział, że wtorkowy atak był "kolejnym potwierdzeniem systematycznego terroru wobec ludności cywilnej Ukrainy".

Zaledwie dwa dni temu, w niedzielę, Rosjanie przeprowadzili atak m.in. na Kijów, gdzie celem stał się rządowy budynek. Uszkodzony został dach i górne piętra budowli w stolicy Ukrainy.

Na niedzielne uderzenie zareagowali europejscy przywódcy oraz urzędnicy. Zgodnie przekazali, że atak jest "putinowską wersją pokoju", a Federacja Rosyjska nie chce zawieszenia broni, a wojny.

Zmiany w resorcie zdrowia. Gawkowski: Ta decyzja mi się nie podoba Polsat News Polsat News